سيناريو استثنائي يضع «الأبيض» أمام «الآزوري» في «ملحق رباعي»

معتز الشامي (أبوظبي)

تتصاعد في الأيام الأخيرة تقارير إعلامية لاسيما بالصحافة الإيطالية، تتحدث عن سيناريو استثنائي قد يعيد خلط أوراق التأهل إلى كأس العالم 2026، حال انسحاب إيران من البطولة، وسط حديث عن «بطولة مصغّرة من 4 منتخبات» لتحديد البديل.

الأساس الحقيقي للقصة، والذي تناقلته بعض وسائل إعلام من بينها مجلة 4-4-2، يرتبط بتقارير أكدت وجود شكوك حول مشاركة إيران، بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية، حيث أشارت تقارير إلى أن طهران طلبت نقل مبارياتها خارج الولايات المتحدة لأسباب أمنية، وهو ما رفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن.

ورغم ذلك، أكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن «إيران ستكون في كأس العالم»، في محاولة لتهدئة الجدل المثار حالياً، حيث تمارس الصحافة الإيطالية ضغوطاً على الفيفا، لترشيح منتخب إيطاليا كبديل، لكن في حال حدوث سيناريو الانسحاب أو إجبار الاتحاد الدولي على إبعاد منتخب إيران، تبرز الأزمة في من سيعوض إيران؟.

وهنا ظهرت الفكرة التي أشعلت الجدل في الإعلام الإيطالي قبل غيره، حيث نقلت تقارير إعلامية عالمية، طرح مقترح «غير رسمي» هدفه تنظيم «ملحق قاري استثنائي» يضم 4 منتخبات، عبر فريقين من آسيا ومثلهما من أوروبا، ويتم اختيارهم من بين المنتخبات التي فشلت في التأهل، الأعلى تصنيفاً.

ووفق هذه الأطروحات، تُعد إيطاليا أحد أبرز المرشحين للمشاركة، بحكم تصنيفها الدولي، إلى جانب منتخبات أخرى، مثل الدنمارك، وفي آسيا يبرز منتخب الإمارات كمنتخب مرشح بقوة للمشاركة في تلك البطولة، وذلك رغم وجود قرارات سابقة تمنح المقعد لمنتخبنا الوطني كونه من نفس القارة، ولكن الصحافة الإيطالية ترغب في فرض منتخب بلادها، وبالتالي تم اقتراح دورة رباعية يتأهل منها منتخب واحد فقط يخوض مباراتين لحسم البطاقة.

وفي نفس السياق، أشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن هذا السيناريو قد يأخذ شكل بطولة قصيرة تُقام في الولايات المتحدة قبل المونديال، لتحديد المقعد الشاغر المنتظر.

ومع ذلك، من المهم التأكيد أن هذا المقترح لا يزال في إطار «الاجتهاد الإعلامي» وليس قراراً رسمياً من الفيفا، حيث تمنح اللوائح للاتحاد الدولي الحق في اتخاذ القرار المناسب في حالات الانسحاب القهري، دون إلزامه بنظام محدد، سواء عبر اختيار إداري مباشر أو تنظيم ملحق، كما رجحت تقارير أخرى سيناريو أكثر واقعية، وهو اختيار بديل من نفس القارة الآسيوية، مثل الإمارات، حفاظاً على توازن التمثيل القاري.

وفي النهاية، تبقى «بطولة الأربعة» مجرد فكرة إعلامية جذابة أكثر منها خطة معتمدة. القرار النهائي سيظل بيد فيفا، التي تفضل – حتى الآن – الإبقاء على الوضع القائم، مع التأكيد أن جميع المنتخبات المتأهلة، وعلى رأسها إيران، ستشارك وفق الجدول المعلن.