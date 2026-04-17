«ليبرون»: «دورانت» رأس الحربة لكنه ليس «سلاح روكتس» الوحيد

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حذّر النجم ليبرون جيمس من أن كيفن دورانت ليس التهديد الوحيد الذي يجب على فريقه لوس أنجلوس ليكرز، الواقع تحت وطأة الإصابات، الحذر منه في مواجهة هيوستن روكتس في الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتُعتبر هذه السلسلة، التي تنطلق في لوس أنجلوس السبت، بمثابة مواجهة فردية جديدة بين النجمين، والتي تعود جذورها إلى عام 2008 في ثلاث فصول في نهائيات الدوري.

في نهائيات عام 2012، فاز ميامي هيت بقيادة جيمس على أوكلاهوما سيتي ثاندر مع دورانت. وبعد خمس سنوات، فاز جولدن ستايت واريورز بقيادة دورانت على كليفلاند كافالييرز الذي كان يلعب في صفوفه جيمس، وكرر الإنجاز ذاته في الموسم التالي.

لطالما أعرب جيمس عن إعجابه بدورانت، زميله في المنتخب الأميركي، حيث تشاركا في الفوز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين.

قال «الملك» ليبرون البالغ 41 عاماً إن ليكرز لا يمكنه تجاهل اللاعبين المساندين لدورانت، مشدداً على «نعلم أنه رأس الحربة».

وأضاف: «لكنهم هيوستن روكتس، ولديهم لاعبون مميزون للغاية في صفوفهم».

وتابع: «الأمر لا يقتصر على كيفن دورانت فقط، بل يشمل الفريق بأكمله»، مُشيراً إلى التركي ألبيرين شينجون، وأمن طومسون، وجاباري سميث، ومؤكداً أن «كل لاعب يدخل الملعب يُشكّل تهديداً، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك».

قد يكون من الصعب على ليكرز مواجهة هجوم روكتس القوي، خاصة مع غياب نجميه في الهجوم السلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز بسبب الإصابة.

ويتلقى دونتشيتش العلاج في أوروبا في محاولة لتسريع عودته من إصابة في أوتار الركبة، كما غاب ريفز أيضاً في أواخر الموسم المنتظم بسبب إصابة في عضلات البطن، ولا يزال موعد عودتهما غير مؤكد.

وأقرّ جيه جيه ريديك مدرب ليكرز أن هذا يُلقي بمسؤولية أكبر على عاتق جيمس، قائلاً: «سنحتاج منه أن يُسهّل اللعب، وأن يُسجّل النقاط، وأن يُدافع ويُسيطر على الكرات المرتدة».

وأردف «أعتقد أنه يُدرك حجم المهمة الموكلة إليه، وهو مُركّز تماماً».

من ناحيته، قلّل دورانت الذي انضم إلى هيوستن قادماً من فينيكس صنز في يوليو الماضي ضمن صفقة ضخمة، من أهمية أي مواجهة فردية مع جيمس.

قال ابن الـ37 عاماً «من الرائع دائماً اللعب ضد لاعبين عظماء. تشعر بوجودهم على أرض الملعب حتى لو لم تكن في مواجهتهم».

وأضاف «بالطبع، من وجهة نظر خارجية، أي من لا يعيش أجواء المباريات يومياً، قد تبدو المواجهة ممتعة. لاعبان عظيمان لهما باع طويل في الدوري، لكن كل من يشارك في هذه السلسلة يعلم أنها أعمق من ذلك بكثير».