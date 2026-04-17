«السلة الأميركي» يدخل مرحلة المنافسة المفتوحة مع انطلاق «البلاي أوف»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

تتجه الأنظار اعتباراً من السبت إلى الأدوار الإقصائية "بلاي اوف" من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه"، وسط منافسة مشرّعة على نحو لافت.

وأظهر الموسم المنتظم تقارباً شديداً بين فرق عدّة وبروز منافسين بطموحات عالية، إذ يسعى أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الدفاع عن لقبه متسلحاً بتشكيلة ثابتة، في حين يُظهر سان أنتونيو سبيرز رغبة بالذهاب بعيداً تحت قيادة العملاق الفرنسي الموهوب فيكتور ويمبانياما.

ويدخل ثاندر الأدوار الإقصائية باعتباره المرشح الأبرز للاحتفاظ بلقبه، ذلك بعد أن أنهى الموسم العادي مجدداً بأفضل سجل (64 انتصاراً مقابل 18 هزيمة)، في أداء يعكس هيمنة واضحة بقيادة النجم الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في 2025 والذي يواصل تقديم مستويات استثنائية (31.1 نقطة في المباراة الواحدة) ويُعد من أبرز المرشحين للاحتفاظ بلقبه الفردي.

وحافظ ثاندر على ركائزه الأساسية التي قادته إلى إحراز اللقب الموسم الماضي، بل عزّز أيضاً صفوفه بانضمام الشاب جاريد ماكاين في فبراير، وأصبحت لديه تشكيلة أساسية من الطراز الرفيع تحت قيادة واضحة من المدرب مارك داغنولت.

وبعد أن تخلّى عن عدد من لاعبيه الأساسيين خلال الصيف، فاجأ بوسطن سلتيكس الجميع بحلوله في وصافة المنطقة الشرقية (56 انتصاراً مقابل 26 هزيمة)، بقيادة مدربه المحنّك جو مازولا الذي نجح في إبراز أسماء غير معروفة نسبياً، مع اعتماد أكبر على جايلن براون، الذي تحوّل إلى القائد الوحيد في ظل غياب جايسون تايتوم المصاب بتمزق في وتر أخيل.

ومع عودة تايتوم، الفائز بجائزة أفضل لاعب في نهائي 2024، إلى الملاعب مطلع مارس بعد عشرة أشهر من إصابته الخطيرة، بات بوسطن أكثر ثقة بقدرته على التتويج.

ولهذا السبب، يعتقد باتوم أن سلتيكس هو الأوفر حظاً لحسم معركة المنطقة الشرقية في المقام الأول.

فيما تصدر ديترويت بيستونز ترتيب المنطقة الشرقية (60 فوزاً مقابل 22 خسارة)، فيما حل سان أنتونيو سبيرز ثانياً في المنطقة الغربية (62 فوزاً مقابل 20 خسارة)، وكلاهما يطمح إلى القمة بقيادة نجوم شباب متألقين، إلا أنهم يفتقرون إلى الخبرة.

وكان بيستونز، بقيادة صانع الألعاب كايد كانينغهام وجايلن دورين، بلغ الأدوار الإقصائية في الموسم الماضي قبل أن يخسر في الدور الأول أمام نيويورك نيكس.

أما سبيرز، فنجح في نفض غبار حلوله في قاع الترتيب الموسم الماضي وقارع أكبر الفرق هذا الموسم. إلا أن تشكيلته الأساسية، بقيادة ويمبانياما، تعاني من نقص واضح في الخبرة إذ إنها لم تخض ما مجموعه سبع مباريات في الأدوار الإقصائية، كانت جميعها لصانع الألعاب ديأيرون فوكس خلال سلسلة واحدة فقط مع ساكرامنتو كينجز.

وتبرز أيضاً فرق طامحة للمنافسة على غرار دنفر ناجتس بقيادة الفائز بجائزة أفضل لاعب ثلاث مرات العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، والذي بات يدرك مجدداً أنه يستطيع الاعتماد على زميله الكندي جمال موراي العائد إلى مستواه المعهود، كما كان خلال حملة التتويج عام 2023.

كذلك، لا يمكن استبعاد نيويورك نيكس ثالث المنطقة الشرقية بقيادة جايلن برونسون، إضافة إلى كليفلاند كافالييرز مع لاعبه الجديد جيمس هاردن ومينيسوتا تمبروولفز مع أنتوني إدواردز، وصولاً إلى لوس أنجلوس ليكرز بقيادة نجمه الأربعيني "الملك" ليبرون جيمس الذي من المحتمل أنه يخوض موسمه الأخير مع الفريق "البنفسجي"، والذي سيفتقد لمساعدة العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش المصاب في مستهل الدور الأول من الـ"بلاي أوف".