الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
النصر يفتح آفاق التعاون مع زينيت الروسي

النصر يفتح آفاق التعاون مع زينيت الروسي
17 ابريل 2026 15:45

دبي (الاتحاد)
استقبل نادي النصر الرياضي وفداً رفيع المستوى من نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي، في زيارة رسمية تأتي ضمن استراتيجية «العميد» لتعزيز شراكاته الدولية وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الرياضية على مستوى العالم.
وترأس الوفد الروسي ألكسندر ميدفيديف، المدير العام لنادي زينيت سانت بطرسبرج، وضم ألكسندر سيرنيف، مدير التطوير والشراكات في «جالاكسي سبورت هب»، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد.
وكان في استقبال الوفد من جانب نادي النصر كل من عبدالله يوسف آل علي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ومحمد جنيد عيسى عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، والدكتور حمد رحمة الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، إلى جانب روكو مايورينو المدير الرياضي.
واستهلت الزيارة بجولة في متحف نادي النصر، اطّلع خلالها الوفد على تاريخ «العميد» العريق وإنجازاته، إضافة إلى مشاريعه المستقبلية ومنشآته المتطورة.
وعقب الجولة، عقد الجانبان اجتماعاً مشتركاً ناقشا خلاله فرص التعاون وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، بدءاً من كرة القدم، مع إمكانية التوسع لتشمل مختلف الألعاب الرياضية، بما يعزز تطلعات الناديين ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة الرياضية الدولية.

أخبار ذات صلة
قمتان في ربع نهائي كأس الإمارات لرجال السلة
الاستثمارات السعودي يبيع 70% من حصته في نادي الهلال
النصر
سان بطرسبرج
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية في محركات البحث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية تنتحل صفة جهات حكومية
اليوم 16:25
برعاية منصور بن زايد.. تكريم 34 فائزاً بالدورة الرابعة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. تكريم 34 فائزاً بالدورة الرابعة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
اليوم 17:57
11 محاولة فاشلة ترسخ عقدة مبابي مع «الأبطال»
الرياضة
11 محاولة فاشلة ترسخ عقدة مبابي مع «الأبطال»
اليوم 17:45
أبوظبي
علوم الدار
ارتفاع درجات الحرارة غداً
اليوم 17:31
رومانيا ترصد مسيرة انتهكت مجالها الجوي
الأخبار العالمية
رومانيا: رصد مسيرة انتهكت مجالنا الجوي
اليوم 17:22
