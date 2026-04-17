النصر يفتح آفاق التعاون مع زينيت الروسي

دبي (الاتحاد)

استقبل نادي النصر الرياضي وفداً رفيع المستوى من نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي، في زيارة رسمية تأتي ضمن استراتيجية «العميد» لتعزيز شراكاته الدولية وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الرياضية على مستوى العالم.

وترأس الوفد الروسي ألكسندر ميدفيديف، المدير العام لنادي زينيت سانت بطرسبرج، وضم ألكسندر سيرنيف، مدير التطوير والشراكات في «جالاكسي سبورت هب»، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد.

وكان في استقبال الوفد من جانب نادي النصر كل من عبدالله يوسف آل علي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ومحمد جنيد عيسى عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، والدكتور حمد رحمة الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، إلى جانب روكو مايورينو المدير الرياضي.

واستهلت الزيارة بجولة في متحف نادي النصر، اطّلع خلالها الوفد على تاريخ «العميد» العريق وإنجازاته، إضافة إلى مشاريعه المستقبلية ومنشآته المتطورة.

وعقب الجولة، عقد الجانبان اجتماعاً مشتركاً ناقشا خلاله فرص التعاون وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، بدءاً من كرة القدم، مع إمكانية التوسع لتشمل مختلف الألعاب الرياضية، بما يعزز تطلعات الناديين ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة الرياضية الدولية.