سوزا: التركيز سلاحنا لعبور مواجهة بوريرام الصعبة

معتز الشامي (أبوظبي)

توقع البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أن يخوض اللقاء المرتقب أمام بوريرام التايلاندي غداً السبت في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وسط التزام تكتيكي كامل، حيث يأمل المدرب البرتغالي الذي تُوج بدوري أبطال أوروبا مع بروسيا دورتموند عام 1997، أن يتمكن لاعبوه من الحفاظ على نفس التركيز في مواجهة يتوقع أن تكون صعبة للغاية.

وقال سوزا: "من خلال ما رأيناه، فإن جميع المباريات متقاربة المستوى، وهذا ما نتوقعه غداً. نحن نؤمن بأن الفريق الذي نواجهه يمتلك مستوى عالياً، لذلك ستكون المهمة صعبة".

وأوضح: "زميلي في بوريرام يقوم بعمل جيد جداً، فريق يتمتع بالاستقرار على جميع المستويات، وهم من أفضل الفرق التي يمكن أن نواجهها، لذلك علينا أن نكون في قمة التركيز وأن نستغل كل فرصة ممكنة".

وأردف بالقول: "فريقنا سيكون شديد التركيز وسيحترم كل ما يجب القيام به. علينا أن نظهر الكثير من الرغبة سواء مع الكرة أو بدونها".

وكان بوريرام يونايتد حصل في مرحلة الدوري على المركز الرابع في منطقة الشرق برصيد 14 نقطة من ثمان مباريات، حيث فاز في 4 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر في مباراتين، ثم فاز في دور الـ16 على ملبورن سيتي الأسترالي بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي المقابل حصل شباب الأهلي على المركز السادس في منطقة الغرب برصيد 11 نقطة من ثمان مباريات، حيث فاز في ثلاث مباريات، وتعادل مرتين، وخسر في ثلاث مباريات، ثم فاز في دور الـ16 على تراكتور الإيراني 3-0.