العين يحلق بلقب كأس الإمارات للطائرة بالفوز على بني ياس

العين يحلق بلقب كأس الإمارات للطائرة بالفوز على بني ياس
17 ابريل 2026 22:31

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تُوِّج العين بطلاً لكأس الإمارات للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بعد فوزه على منافسه بني ياس بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية المثيرة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة نادي العين، وسط حضور جماهيري غفير، في ختام مميز لمنافسات فئة الرجال.
وحسم «الزعيم» المواجهة أمام «السماوي» بنتائج الأشواط (26-24، 24-26، 25-17، 25-19)، ليعود إلى منصة التتويج بعد غياب دام نحو 8 مواسم، منذ آخر تتويج له في موسم 2017-2018، محققاً لقبه السادس في تاريخه.
وحرم العين منافسه بني ياس من إضافة لقبه الثالث في البطولة، بعد تتويجه السابق في موسمي 2006-2007 و2022-2023.
وبات العين ثالث الفرق المتوجة بألقاب الموسم الجاري 2025-2026، بعدما حصد النصر لقبي كأس الاتحاد والدوري، فيما تُوّج بني ياس بلقب السوبر.
وشهد مراسم التتويج عبدالله الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وسلطان حمد المطوع الظاهري مدير مكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، عضو مجلس إدارة نادي العين.
وهنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، الفريق بالتتويج، قائلاً عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مبروك تحقيق نادي العين بطولة كأس الإمارات لكرة الطائرة، أداء مميز من لاعبينا طوال مشوار البطولة، وكل التوفيق للفريق في الاستحقاقات القادمة، ولجميع فرق الألعاب الرياضية بالنادي في تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات».
وحملت المباراة النهائية طابعاً خاصاً، تزامناً مع إطلاق حملة «فخورين بالإمارات»، التي تعكس تلاحم الأسرة الرياضية مع الوطن، وتؤكد استمرار القطاع الرياضي في أداء دوره بثقة وثبات.

