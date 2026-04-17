جوارديولا عن مواجهة أرسنال: لو كان بإمكاني شراء الثقة من المتجر لفعلت!

مانشستر(رويترز)

وصف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مواجهة فريقه أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ​لكرة القدم يوم الأحد المقبل بأنها مباراة نهائية، وقال إن الهزيمة ستنهي فعلياً على آمال فريقه في الفوز باللقب، وذلك قبيل القمة المرتقبة على ملعب الاتحاد.

ويتخلف سيتي عن أرسنال بفارق ست نقاط لكنه يملك مباراة مؤجلة، وسيعني فوزه تقليص الفارق وزيادة الضغط مع دخول ⁠سباق اللقب مرحلته الحاسمة.

ومع ذلك، قال جوارديولا إنه لا يوجد أي مجال للخطأ واعترف بأن أي نتيجة غير ​حصد النقاط الثلاث، ستجعل فريقه يواجه مهمة صعبة للغاية.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت المواجهة ​بمثابة مباراة نهائية، قال ‌المدرب الإسباني "نعم، بالتأكيد. إذا خسرنا، فقد انتهى الأمر".

ورغم الفوارق الضئيلة، ⁠أكد جوارديولا ​أن سيتي يتمتع بالثقة، وأكد أن الإيمان والثقة مهمان للغاية في هذه المرحلة من الموسم.

وقال في مؤتمر صحفي "إذا كان بإمكانك شراء الثقة من المتجر لفعلنا ذلك فوراً. إنها واحدة من أهم الجوانب. ثقتنا جيدة. ونحن مستعدون.

قبل شهر واحد وبسبب التفريط في بعض النقاط في لحظات معينة، اعتقدت أننا لن نصل إلى ما نحن فيه الآن. ‌لكن نظرنا للجدول وقلنا «حسناً، سنستضيف أرسنال على ملعبنا للحصول على فرصة. الفارق ست نقاط، وهذا ‌ليس فارقا قليلا، لكن لدينا الفرصة لفعل ذلك».

"هذا هو الوضع الذي نحن فيه. يتوقف الأمر على أدائنا، وكل شيء سيُحسم يوم الأحد. جماهيرنا اشترت كافة التذاكر، وكل شيء مثالي لخوض المباراة".

وقال جوارديولا إن نيكو أورايلي، الذي سجل هدفين ​في فوز سيتي 2-صفر على أرسنال في نهائي كأس الرابطة، جاهز عقب مغادرته الملعب على أرض تشيلسي يوم الأحد الماضي ويمسك بعضلة فخذه الخلفية اليسرى.

وقال جوارديولا "إذا لعبنا مثل الشوط ​الثاني (في نهائي كأس الرابطة) طوال 95 دقيقة، ولعبوا هم مثل الشوط الثاني، فسنفوز. حسناً، ربما لا، لأن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها.

"أعرف مدرب أرسنال (ميكل أرتيتا). سيعدلون شيئا ما وعلينا الاستعداد لذلك. في النهاية الأمر بسيط. يتعلق بكيفية تفوق لاعبيك في المواجهات الفردية".

وأصر جوارديولا على أن سيتي لا يزال بحاجة لرفع ​مستواه إذا أراد مواصلة الضغط من أجل اللقب في ‌الأسابيع ⁠الأخيرة.

وقال "نحن بحاجة لأن نصبح ‌أفضل. الشوط الأول أمام تشيلسي (التقدم 3-صفر يوم الأحد) لم يكن ‌سيئاً لكنه لم يكن رائعاً. أول 30 دقيقة أمام ليفربول لم تكن جيدة. أول 30 دقيقة أمام أرسنال في النهائي كانت أفضل".

وأكد جوارديولا أن سيتي لا يزال فخوراً باستمراره في المنافسة على عدة جبهات، حتى وإن كانت نتيجة الأحد قد ​تبدو حاسمة.

وقال "سنرى ما سيحدث، لكن لن ينتهي الأمر حتى ينتهي بالفعل، ونحن لا زلنا في ​المنافسة. أنا فخور باستمرارنا في قلب المنافسة معهم".