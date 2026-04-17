سقوط كومو مستمر!

روما(أ ف ب)

واصل كومو تعثّره في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسقوطه أمام مضيفه ساسوولو 1-2 في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين.

وأحرز هدفيّ ساسوولو كلّ من كريستيان فولباتو (42) والأنجولي مبالا نزولا (44)، فيما حمل هدف كومو الوحيد توقيع الأرجنتيني نيكو باس (45+2).

ورفع ساسوولو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، محققاً انتصاره الثالث عشر في الدوري.

في المقابل، تجمّد رصيد كومو عند 58 نقطة في المركز الخامس، وفشل في الارتقاء موقتاً إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا والذي يحتله يوفنتوس برصيد 60 نقطة.

ويواجه يوفنتوس ضيفه بولونيا الأحد.

كما واصل فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس سلسلة تعثّراته، فتكبّد خسارة ثانية توالياً مقابل تعادل في المباريات الثلاث الأخيرة.

وبات باستطاعة روما سادس الترتيب برصيد 57 نقطة، انتزاع المركز الخامس من كومو، في حال نجح بالانتصار على أتالانتا السابع السبت.

ويخوض كومو الثلاثاء إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام مضيفه إنتر، علماً أنهما تعادلان من دون أهداف ذهاباً في كومو.