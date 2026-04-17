لوكاتيلي يمدّد عقده مع يوفنتوس حتى 2030

روما(أ ف ب)

مدّد لاعب الوسط الدولي مانويل لوكاتيلي عقده مع فريقه يوفنتوس حتى 2030، وفقاً لما أعلنه رابع ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة.

والتحق لاعب خط الوسط الذي يحمل شارك قيادة يوفنتوس هذا الموسم، بفريق "السيدة العجوز" في عام 2021، بداية على سبيل الإعارة من ساسولو، قبل أن يوقّع عقداً نهائياً في 2023.

ومنذ انضمامه، خاض لوكاتيلي (36 مباراة دولية وثلاثة أهداف مع منتخب إيطاليا) 224 مباراة في مختلف المسابقات مع يوفنتوس، سجّل خلالها تسعة أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وقال المدير العام الفرنسي للنادي داميان كومولي في بيان رسمي "يُمثّل هذا التمديد خطوة إضافية لتعزيز صلابة مشروعنا الرياضي واستمراريته، مع التطلع إلى المستقبل وهدف جعل الفريق أكثر تنافسية".

ويحتل يوفنتوس راهنا المركز الرابع في الدوري الإيطالي، وهو المركز الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفارق نقطتين عن كومو الخامس، ويحل ضيفاً على بولونيا الثامن الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين.