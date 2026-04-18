بالأرقام.. تشيلسي يفوز بقمّة مانشستر يونايتد قبل اللقاء

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، في مباراة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم السبت، حيث يسعى كلا الفريقين لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتتنافس 4 فرق، مان يونايتد، وأستون فيلا، وليفربول، وتشيلسي، على التأهل التلقائي إلى البطولة الأوروبية الأبرز، وقد تنفسّت الفرق الأربعة الصّعداء بعد تأكيد أن المركز الخامس سيضمن أيضاً مكاناً في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يلعب عامل الأرض دوراً حاسماً في مباراة السبت، حيث تشير توقعات «أوبتا» إلى أن تشيلسي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بنسبة 43.7%، فيما تبلغ نسبة فوز مانشستر يونايتد 29.5%، بينما تبلغ نسبة التعادل 26.8%.

أما عن المواجهات التاريخية، فقد انتهت مواجهات تشيلسي ومان يونايتد بالتعادل 27 مرة، وهو رقم قياسي في تاريخ البريميرليج. وشهدت هذه المواجهات غزارة تهديفية، حيث انتهت 7 مباريات فقط من أصل 27 بالتعادل السلبي، ما يجعلها المباراة الأكثر تعادلاً في تاريخ البطولة (20).

ولم يخسر تشيلسي سوى مباراة واحدة من آخر 12 مباراة له في البريميرليج أمام مان يونايتد (6 انتصارات و5 تعادلات) على ملعب ستامفورد بريدج، ويسعى لتحقيق 3 انتصارات متتالية على أرضه أمام الشياطين الحمر للمرة الأولى منذ أبريل 2006.

وفي المقابل، يسعى مان يونايتد لتحقيق الفوز على تشيلسي ذهاباً وإياباً في الدوري بعد فوزه عليه 2-1 في مباراة الذهاب، وهو إنجاز لم يحققه إلا مرة واحدة من قبل، في موسم 2019-2020.

ولا يزال مانشستر يونايتد في وضع جيد لتحقيق أفضل مركز له في الدوري منذ 3 سنوات، رغم تعرُّض مايكل كاريك لانتكاسة بالخسارة الأخيرة أمام ليدز يونايتد، حيث تتوقع «أوبتا» أن يُنهي يونايتد الموسم في المركز الثالث (38.6%).

وتعني الهزيمة أمام ليدز أن الشياطين الحمر خسروا مباراتين من آخر 4 مباريات في جميع المسابقات (فوز واحد وتعادل واحد)، بعد أن خسر الفريق مباراتين فقط من أصل 22 مباراة سابقة (12 فوزاً و8 تعادلات).

ورغم كل التقلبات التي يشهدها الموسم، لم يخسر يونايتد مباراتين متتاليتين في البريميرليج هذا الموسم. وهو واحد من فريقين فقط، إلى جانب أرسنال، لم يتلقّيا هزيمتين متتاليتين هذا الموسم.

وفي المقابل، أصبح تشيلسي فريقاً اعتاد على الهزائم المتتالية، حيث يدخل البلوز مباراة السبت بعد 3 هزائم متتالية في الدوري، كان آخرها هزيمة قاسية 3-0 أمام مانشستر سيتي.

فيما خسر فريق ليام روسينيور سابقاً 3-0 أمام إيفرتون، و1-0 أمام نيوكاسل يونايتد، وتخلّلت هاتين الخسارتين هزيمةٌ أخرى 3-0 أمام باريس سان جيرمان، والتي حسمت الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وهذا يعني أنهم لم يحققوا أي فوز، ولم يسجّلوا أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فوزهم 4-1 على أستون فيلا في بداية مارس.

وأثّرت هذه السلسلة من الهزائم سلباً على آمالهم في إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، حيث تتوقع «أوبتا» أن يحتلّ البلوز المركز السادس (23.7%).

ولم يخسر تشيلسي 4 مباريات متتالية إلا مرة واحدة في هذا القرن، وذلك بين أبريل ومايو 2023 تحت قيادة فرانك لامبارد. ولم يخسر 4 مباريات متتالية دون تسجيل أي هدف منذ الفترة بين فبراير ومارس 1998، والتي تضمنت بالمصادفة هزيمة على أرضه أمام مان يونايتد.