3 سيناريوهات لحسم أزمة شباب الأهلي في «النخبة»

معتز الشامي (أبوظبي)



ينتظر أن يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي بشأن أزمة الهدف الملغى لمباراة شباب الأهلي ونظيره ماتشيدا الياباني، مساء أمس الأول، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. وتشير المتابعات إلى أن الأزمة ستنتهي وفق أحد 3 سيناريوهات منتظرة، الأول هو رفض إعادة المباراة، وتأييد تقرير الحكم وإدارة الحكام، ومعاقبة الحارس حمد المقبالي وبقية اللاعبين الذي احتجوا بعصبية على الحكم الأسترالي شون إيفانز، عقب المباراة.

أما السيناريو الثاني، فهو قبول احتجاج شباب الأهلي، واعتبار تدخل الحكم جاء مخالفة فنية لتطبيق القانون، أدت لتغيير نتيجة المباراة، ويتم إعادة الجزء المتبقي منها، وهو الشوطان الإضافيان الثالث والرابع.

والسيناريو الثالث، يكون بقبول الاحتجاج والمطالب المذكورة فيه كافة، بإعادة المباراة كاملة، ومن ثم جدولة المباراة النهائية لموعد آخر، وهو الاحتمال الأضعف في ظل تسريبات تشير لقناعة إدارة الحكام بصحة تدخل طاقم الفار وإلغاء الهدف، كون التبديل لم يتم بشكل رسمي، وبالتالي يمكن أن يطعن الفريق الياباني لأنه الطرف المتضرر من ذلك، وبالتالي تعاد المباراة في تلك الحالة. وكانت اللجنتان، القانونية والحكام، قد عقدتا اجتماعاً أمس، لبحث تفاصيل الأزمة ودراسة شكوى شباب الأهلي، ودراسة الحالة المرتبطة بقرار إلغاء الهدف، ويتوقع أن تكون قد سلمت تقاريرها إلى لجنة الانضباط المنتظر أن تصدر قرارها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن نادي شباب الأهلي بدعم من اتحاد الكرة، سيتجه للتصعيد حال عدم إنصافه من قبل لجنة الانضباط، في ظل تأكيد خبراء محايدين في قانون كرة القدم، على أن هذا الخطأ من شأنه أن يؤثر على نتيجة اللقاء، وبالتالي يجب إعادة المباراة، حيث سيلجأ شباب الأهلي إلى لجنة الاستئناف الآسيوية، ثم يصعد خارجياً إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بسويسرا.