تشارلي«أوبرا بالو» يختبر السجل المثالي في «ساندون بارك»

عصام السيد (أبوظبي)

يدافع غداً "أوبرا بالو" لجودلفين عن سجله المثالي حين يواجه اختباراً قوياً في عودته الأوروبية عبر سباق بت 365 مايل (للفئة الثانية)، في نسخة قوية من سباق ساندون بارك.

وقضى المهر المنحدر من نسل "غياث" شتاءً مثالياً في دبي بإشراف تشارلي أبلبي، بعدما سجل فوزين سهلين في مشاركتيه على مضمار ميدان، عبر الراشدية (للفئة الثانية) في ديسمبر وجبل حتا (للفئة الأولى) في يناير.

وجاء الانتصاران بعد موسم مثمر في المملكة المتحدة خلال 2025، حقق فيه 4 انتصارات من 6 مشاركات، شملت الفوز على مسافة الميل في هيرون ستيكس ليستد على مضمار ساندون بارك.

وجاءت خسارتا "أوبرا بالو" في نيوماركت، الأولى في كريفن ستيكس (فئة3) عندما حل سادساً خلف "فيلد أوف جولد"، الذي عاد لاحقاً ليحرز 2000 ايريش جينيز وسانت جيمس بالاس ستيكس، والثانية عندما حل وصيفاً خلف "زيوس أوليمبيوس" في جويل ستيكس (للفئة الثانية).

وسيحصل كل من "فيلد أوف جولد" و"زيوس أوليمبيوس" على أفضلية في الوزن أمام "أوبرا بالو"، الذي يحمل عقوبة وزن قدرها 5 أرطال بعد فوزه في جبل حتا للفئة الأولى.

وقال تشارلي أبلبي: "يعود «أوبرا بالو» إلى مسافة أقصر بعد فوزيه على مسافة 1800 متر في دبي، وأردنا أن نراه مجدداً على مسافة الميل لمعرفة ما إذا كانت لا تزال تناسبه أو ما إذا كان سيعود إلى مسافة أطول.

وأضاف: "عقوبة الوزن ستجعل المهمة صعبة، والأمر يتعلق بمنحه هذه المشاركة على هذه المسافة أمام مجموعة عالية المستوى لمعرفة موقعنا، ونأمل أن يمنحنا ذلك مؤشراً إلى أي من السباقات الكبرى سنستهدف خلال بقية الموسم".

كما يسعى "الزناتي" إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في سباقات الفئة الثالثة عبر كلاسيك ترايل، بعدما أنهى المهر المنحدر من نسل "دباوي" موسمه المتطور في سن العامين بفوز قوي متقدماً من الخلف في بري توماس بريون على الأرضية الاصطناعية على مضمار شانتي في نوفمبر.

وقال تشارلي أبلبي: "يحتاج «الزناتي» إلى تعويض بضعة أرطال أمام "أكشن" وفق التصنيف، لكنه جاهز لبدء موسمه، ومن المفترض أن يستفيد من الارتقاء إلى مسافة ميل وربع على مضمار صاعد.

ويعود أيضاً "ديفلز أدفوكيت" إلى العشب بعد مشاركته على الأرضية الاصطناعية، وذلك في جوردون ريتشاردز ستيكس (فئة3)، بعدما حل وصيفاً خلف "غيثين" في ماغنوليا ستيكس ليستد على مضمار كمبتون بارك.

وكان الجواد البالغ 4 سنوات، المنحدر من نسل "تو دارن هوت" وبإشراف جون وثبدي جوسدن، قد أحرز سباق هانديكاب في مهرجان سانت ليجر في دونكاستر، قبل أن ينهي مشاركته في المركز السابع بعدما تقدم المجموعة في شامبيون ستيكس (للفئة الأولى) بمضمار أسكوت في أكتوبر.