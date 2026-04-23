«الجوجيتسو» يحلق بـ4 ميداليات في اليوم الأول من «الألعاب الشاطئية» بالصين

سانيا (الاتحاد)

استهلّ منتخبنا الوطني للجوجيتسو مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026» بانطلاقة قوية، تُوّجت بحصاد 4 ميداليات ملوّنة، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، في إنجاز يعكس الجاهزية الفنية العالية والحضور التنافسي المميز على مستوى القارة.

ونجح كل من خالد محمد الشحي وعمر علي السويدي في الوصول إلى نهائي وزن 62 كجم، ليتوّج الشحي بالميدالية الذهبية، ويحصل السويدي على الميدالية الفضية، مؤكدين تفوق الإمارات في هذا الوزن، بعد أداء اتسم بالانضباط التكتيكي والقدرة على إدارة النزالات بكفاءة عالية.

وعلى صعيد السيدات، واصلت لاعبات المنتخب تألقهن، حيث أحرزت أسماء حسن الحوسني الميدالية الذهبية في وزن 52 كجم، فيما حققت شما يوسف الكلباني الميدالية البرونزية في وزن 63 كجم، في تأكيد واضح على قوة حضور بنت الإمارات وقدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف الأوزان.

وتعكس نتائج اليوم الأول جودة التحضيرات التي خاضها المنتخب قبل انطلاق البطولة، ضمن برنامج إعداد متكامل ركّز على الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب تعزيز الجاهزية الذهنية للتعامل مع مختلف سيناريوهات النزالات، خصوصاً في بطولة تتسم بتنوع المدارس وارتفاع مستوى المنافسة.

وقال عبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعكس هذه النتائج ما تحظى به الرياضة في الإمارات من دعم كبير من قيادتنا الرشيدة، التي وفّرت كل مقومات النجاح والتفوق لأبنائنا الرياضيين، وأسهمت في بناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل. ما تحقق من إنجاز مهم في اليوم الأول يمثل امتدادا لعمل مؤسسي طويل واستثمارا مستمرا في تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم، بما يعزز موقع الدولة في صدارة المشهد القاري والدولي».

من جانبه، أكد خالد محمد الشحي، المتوج بالميدالية الذهبية في وزن 62 كجم، أن الإنجاز يعكس قوة المنتخب وتماسكه، وقال: «خوض النهائي أمام زميلي عمر السويدي كان لحظة خاصة، لأنه يؤكد أن التفوق كان إماراتياً خالصاً في هذا الوزن. أهنئه على الأداء القوي والمستوى العالي الذي قدمه وفي النهاية يبقى الإنجاز باسم الإمارات. هذا النوع من المنافسة بين لاعبي المنتخب يرفع من جودة الأداء ويمنحنا دافعاً إضافياً للتطور. بالنسبة لي، الذهبية تمثل نتيجة منطقية لمرحلة إعداد مكثفة، لكنها أيضاً ثمرة العمل الجماعي والدعم المتواصل الذي نحظى به من القيادة الرشيدة والاتحاد».

بدورها أعربت أسماء الحوسني، المتوجة بالميدالية الذهبية في وزن 52 كجم، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الفوز جاء نتيجة عمل متواصل وتحضير دقيق، وقالت: «الميدالية تمثل بالنسبة لي ثمرة مرحلة إعداد ركّزت على التفاصيل الفنية الدقيقة، خصوصاً في قراءة أسلوب المنافس والتعامل مع مجريات النزال لحظة بلحظة. النزالات كانت قوية، وحسم المواجهات تطلّب تركيزاً عالياً وسرعة في اتخاذ القرار. الفوز بالذهبية في هذا الحدث القاري يحملني مسؤولية كبيرة، ويعكس في الوقت نفسه مستوى التطور الذي وصلت إليه لاعبات الإمارات. أشعر بالفخر لتمثيل الدولة بهذه الصورة، ونتطلع لمواصلة الأداء بنفس الثقة والانضباط خلال الاستحقاقات المقبلة».

وتتواصل منافسات الجوجيتسو غداً، وسط طموحات بمواصلة حصد الميداليات وتعزيز رصيد الدولة، بما ينسجم مع استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كإحدى أبرز القوى المؤثرة في رياضة الجوجيتسو على المستويين القاري والدولي.