بني ياس للمركز «السابع» في دوري أدنوك بثنائية كلباء

فيصل النقبي (كلباء)

حقق بني ياس فوزاً بالغ الأهمية على حساب مضيفه كلباء 2-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على استاد كلباء ضمن مواجهات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وبهذه النتيجة، يقفز السماوي للمركز السابع برصيد 25 نقطة، وتوقف رصيد "النمور" عند النقطة 22 في المركز الحادي عشر.

وشهد الشوط الأول هدفين بواقع هدف لكل فريق، حيث تقدم بني ياس عن طريق مؤنس دبور في الدقيقة 26، وعادل لكلباء ميها بلازيتش في الدقيقة 29، لينتهي بالتعادل الإيجابي.

ونجح بني ياس خلال الشوط الثاني في التقدم بهدف ثانٍ عن طريق ديكوفيك في الدقيقة 75. وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة حالة طرد لمدافع كلباء ميها بلازيتش، صاحب الهدف الوحيد لفريقه.