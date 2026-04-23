«الانضباط الآسيوي» ترفض احتجاج شباب الأهلي وتعطل الاستئناف بتأجيل الحيثيات

23 ابريل 2026 20:44

معتز الشامي (أبوظبي)
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبول شكوى نادي شباب الأهلي ضد طاقم تحكيم مباراته أمام ماتشيدا زلفيا الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ورفضها موضوعاً، واعتماد نتيجة المباراة بخسارة شباب الأهلي 1-0 ، ورفض احتجاج ممثل الإمارات، اصستناداً إلى أن قرار الحكم جاء صحيحاً فيما يخص تدخل تقنية الفيديو بطلب إلغاء هدف التعادل لشباب الأهلي.
وأكدت مصادر في شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، أصدرت قرارها دون مذكرة "الحيثيات"، التي تمكن النادي من الطعن في الاستئناف القاري، ومن ثم التصعيد لمحكمة التحكيم الرياضي، وأشارت المصادر إلى أن اللجنة رفضت تسليم الحيثيات، إلى الفريق القانوني ممثل نادي شباب الأهلي، وأوضحت في ردها بأن الحيثيات ستصدر خلال فترة 10 أيام، وبالتالي أكدت على عدم قدرة شباب الأهلي في تقديم طعن على قرار الانضباط أمام لجنة الاستئناف داخل الاتحاد الآسيوي، الا بعد تسلم حيثيات القرار، الأمر الذي منع الفريق القانوني من التصعيد، وطلب إيقاف مباراة النهائي لحين الفصل في قرار الاستئناف قبل التصعيد لمحكمة التحكيم الرياضي كاس.
وكانت لجنة الانضباط قد استمعت للفريق القانوني لشباب الأهلي بحضور عبد المجيد حسين نائب رئيس شركة الكرة بالنادي، والبرتغالي باولو سوزا مدرب الفريق، بالاضافة لفريق قانوني ضم المستشار منصور لوتاه بجانب 3 خبراء أوروبيين لتقديم الدفوع أمام لجنة الانضباط، وقد استمرت جلسة الاستماع لما يقارب الساعة، قبل أن تصدر اللجنة قرارها برفض الاحتجاج.
وعن خطوات التصعيد التالية بعد تسلم حيثيات القرار قال " الأمر الأن سيكون قرارا لمجلس الإدارة، الذي سيحدد الخطوات التالية بعد العودة من جدة، حيث يؤدي الفريق تدريباته حاليا وسيعود خلال ساعات إلى الدولة"

