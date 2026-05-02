كوستيوك تطيح أندريفا وتحصد لقب مدريد

مدريد (رويترز)

تغلبت مارتا كوستيوك على ميرا أندريفا بنتيجة 6-3 و7-5 في مباراة قوية استمرت ساعة و20 دقيقة، لتتوج ​بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم السبت، محققة بذلك لقبها الثالث على صعيد الفردي في مسيرتها.

ووصلت اللاعبة الأوكرانية، التي حصدت لقبي أوستن ⁠المفتوحة عام 2023 وروان المفتوحة الشهر الماضي، إلى العاصمة الإسبانية في ​مهمة محددة وغادرت الملعب حاملة الكأس بعد عرض كان ​حافلاً ‌بالعزيمة والشجاعة.

وبدأت كوستيوك المباراة بشراسة، حيث تقدمت ⁠في ​الملعب وكانت تضرب كل كرة وكأنها الأخيرة لها. وأظهرت قوة وعزيمة واضحين، بينما لعبت أندريفا بأسلوب أكثر هدوءًا وتنظيماً، حيث كانت ضرباتها متنوعة بطريقة أربكت منافستها في بعض الأحيان.

وكانت كوستيوك ‌المسيطرة على المباراة. ولكن في الشوط السادس من المجموعة ‌الأولى، زادت من الضغط على منافستها، لتجبرها على القيام بسلسلة من الأخطاء السهلة قبل أن تكسر إرسالها لتتقدم 4-2. ​ثم حافظت على إرسالها وعززت الفارق لتتفوق على الروسية أندريفا 5-2.

وعند الإرسال لحسم المجموعة، اهتز أداء اللاعبة الأوكرانية قليلاً، مما منح منافستها نقطتين لكسر الإرسال، لكنها تمكنت من إنقاذهما لتصل إلى التعادل، لترتكب بعد ذلك خطأً مزدوجاً ‌عند نقطة حسم المجموعة لتتعادل في ​النتيجة مرة أخرى.

وتمكنت كوستيوك من استعادة رباطة جأشها، وأنهت المجموعة بنتيجة 6-3 بعد 34 دقيقة لتتوج بأول لقب لها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات ضمن فئة ​الألف نقطة.

وقالت كوستيوك: «إنه شعور ‌لا ⁠يصدق أن ‌أقف هنا الآن. لا يسعني سوى ‌أن أشكر فريقي على دعمه لي طوال السنوات الماضية.

إذا نظرت إلى الإحصاءات، كنت في ⁠أسفل الترتيب ولم أعتقد أبدا أنني سأقف هنا الآن، ​وألعب بهذه الطريقة».

وفي المقابل، لطالما كانت أندريفا التي أكملت 19 عاماً هذا الأسبوع، التي تحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي، واحدة من أكثر اللاعبات الشابات موهبة في هذه الرياضة.

ومع ذلك، بدا أنها تعاني مرة أخرى في مدريد ​عندما وُضعت تحت ضغط كونها المرشحة الأبرز للفوز.