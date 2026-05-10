تعرّف على سر التحول «الوحشي» لبرشلونة منذ الهزيمة في الكلاسيكو الأخير



معتز الشامي (أبوظبي)

في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على برشلونة بنتيجة 2-1 في مباراة الكلاسيكو، كان فوزاً هاماً، إذ وضع الفريق الملكي في صدارة الترتيب بفارق مريح بلغ 5 نقاط، وكانت تلك أياماً مختلفة عندما كان تشابي ألونسو على مقاعد بدلاء ريال مدريد، وخرج من تلك المباراة أكثر قوة بعد هذا الفوز على برشلونة، وكان كيليان مبابي في أوج عطائه بفضل سلسلة تهديفية رائعة: 11 هدفاً في 10 مباريات.

أما في برشلونة، فكان كل شيء غامضاً، فقد فريق فليك زخمه. كانت هذه الهزيمة الثانية للفريق في الدوري، بعد خسارتهم السابقة أمام إشبيلية، كما زادوا من صعوبة مشوارهم في دوري أبطال أوروبا بخسارتهم على أرضهم أمام باريس سان جيرمان. ببساطة، لم يكن الفريق متناغماً، حيث استقبل دفاعه أهدافاً أكثر من المتوقع، وعانى لاعبون أساسيون مثل جافي ورافينيا وليفاندوفسكي من الإصابات.

وغيّرت نتيجة الكلاسيكو الأول كل شيء لكلا الفريقين. منذ تلك اللحظة، لم يَعُد ريال مدريد كما كان. لم يستطع مجاراة سرعة برشلونة، وتراجع مستواه بشكل كبير. تراكمت المشاكل على الفريق، وفقد تشابي ألونسو ثقة رئيس النادي، الذي أقاله في النهاية، ولم ينجح حل ألفارو أربيلوا، حيث خسروا أولاً كأس الملك أمام ألباسيتي، ثم خسروا كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة نفسه.

وفي الدوري الإسباني، كان التراجع واضحاً. الأرقام تتحدث عن نفسها. فمنذ فوزهم في الكلاسيكو في أكتوبر، حصد ريال مدريد 47 نقطة، بينما حصد برشلونة 63 نقطة. فارق شاسع يُعزى، من بين أمور أخرى، إلى كفاءة كل فريق في تسجيل الأهداف. فقد سجّل المرينجي 46 هدفاً، بينما أحرز فريق فليك 63 هدفاً، وبعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا، ومع فقدانهم لقب الدوري الإسباني فعلياً، برزت المشاكل الكبيرة داخل غرفة ملابس ريال مدريد، بما في ذلك العديد من الصراعات الداخلية.

وفي المقابل، كان الوضع مختلفاً تماماً في برشلونة. فقد كان موسمهم في الدوري مثالياً، فبعد الهزيمة أمام ريال مدريد مباشرة، حقق البلوجرانا 9 انتصارات متتالية. في الواقع، حصدوا منذ ذلك الحين 63 نقطة من أصل 69 نقطة ممكنة، ما جعلهم على بعد خطوة من اللقب، ويقربهم من تحقيق الرقم القياسي البالغ 100 نقطة في موسم واحد.

ويستعد برشلونة لمباراة تاريخية. قد يُتوج الفريق بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ويحتفل بأول لقب له في الدوري في مباراة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، حيث يحتاج برشلونة إلى نقطة واحدة فقط لحسم اللقب.

ورغم خسارتهم كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بعد إقصائهم من كلتا البطولتين على يد أتلتيكو مدريد، إلا أن مسيرتهم الرائعة في الدوري الإسباني، إلى جانب فوزهم بلقب كأس السوبر الإسباني، تجعل من هذا الموسم موسماً ناجحاً لبرشلونة، ولم يتأثر البلوجرانا بالمشاكل التي يعاني منها ريال مدريد، وحافظوا على زخمهم بثبات ملحوظ، حيث حققوا الآن 10 انتصارات متتالية في الدوري.