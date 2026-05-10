ريال مدريد وبرشلونة.. العملاقان الاقتصاديان الأقوى في عالم كرة القدم



معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد الكلاسيكو المباراة الأهم في كرة القدم العالمية، حيث يجذب هذا اللقاء جمهوراً محتملاً يصل إلى 650 مليون مشاهد في أكثر من 180 دولة حول العالم، ولو أن مالكيه (ريال مدريد وبرشلونة) أسسا شركة متعددة الجنسيات، لتجاوزت إيراداتهما، إجمالي إيرادات الدوري الفرنسي.

وباستثناء الانتقالات، بلغ إجمالي إيرادات ريال مدريد وبرشلونة 2.04 مليار يورو في موسم 2024-2025، وفقاً لبيانات وحدة الاستخبارات والاستراتيجية السوقية التابعة لشركة 2Playbook، Intelligence 2P.

ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات التشغيلية مليار يورو هذا الموسم لكل نادٍ، بعد أن أعاد برشلونة افتتاح ملعب كامب نو وبدأ في استرداد تكاليف تجديده وتحديثه.

ويُذكر أن ريال مدريد بدأ في تحقيق ذلك منذ موسم 2023-2024. في الواقع، كان المرينجي أول نادٍ لكرة القدم في العالم يصل إلى هذا الرقم القياسي، وفي غضون ذلك، شهد حامل لقب الدوري، الذي قد يحسم اللقب اليوم الأحد أمام غريمه التقليدي، ازدهاراً كبيراً في أعماله منذ بداية الجائحة، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 957.5 مليون يورو لموسم 2024-2025.

ويهدف مجلس إدارة برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، إلى تحقيق إيرادات بقيمة 1.075 مليار يورو هذا الموسم. ويأتي نصف هذا المبلغ من النشاط التجاري، وهو المحرك الرئيسي لإيرادات أندية كرة القدم الكبرى. وبطبيعة الحال، ينطبق هذا أيضاً على برشلونة وريال مدريد، وتُحدث علامتا ريال مدريد وبرشلونة فرقاً شاسعاً، فبفضل قوّتهما المشتركة، يتفوق العملاقان الإسبانيان بسهولة على بقية الأندية الأوروبية الكبرى.

وفي المرتبة الثانية، تأتي أندية، بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، وليفربول، ومانشستر سيتي، وآرسنال، بقيمة سوقية تتجاوز 800 مليون يورو لكل منها.

وفي تلك الفجوة التي تبلغ 200 مليون يورو، يكمن السر في الجانب التجاري، حيث يحقق كلٌّ من برشلونة وريال مدريد أكثر من 500 مليون يورو من الإيرادات من هذا الجانب.

وفي العام الماضي، تصدّر النادي الكتالوني المشهد، ليصبح الأكثر ربحية في هذا المجال، لا سيما بفضل قطاع التجزئة، محققاً عائدات بلغت 556.8 مليون يورو، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي.

ويتمتع كلا الناديين برعاة رئيسيين راسخين: أديداس كشريك تقني لريال مدريد، ونايكي لبرشلونة، والإمارات على مقدمة قميص ريال مدريد، وسبوتيفاي لبرشلونة.

وعلاوة على ذلك، تستفيد منصة الموسيقى والمحتوى من حقوق تسمية ملعب كامب نو. وفي المرتبة الثانية، تظهر علامتا HP، الشريك التقني لريال مدريد، وفيليبس (Ambilight TV) لبرشلونة، على كم القميص.

ويتميز كل من ملعب سانتياغو برنابيو وملعب كامب نو، بخصائص وتحديات فريدة، ويبرزان كوحدتين تجاريتين مستقلتين، أشبه ما تكونان بالشركات التابعة. تُدرّ هذه المساحات إيرادات على مدار 365 يوماً في السنة، وتضيف أصولاً وعروضاً جديدة كل عام، بدءاً من مقهى ستاربكس، وصولاً إلى ممر معلق، ومتاحف رقمية وتفاعلية متزايدة.

ويتمثل هدف الناديين الآن في الاستفادة القصوى من الملعب والالتزام قدر الإمكان بخطتهما الأصلية لتعظيم الإيرادات، ورغم الجدل الدائر حول حظر الحفلات الموسيقية في ملعب مدريد، فقد تمكّن الملعب من الحفاظ على إيراداته التي بلغت نحو 290 مليون يورو في الموسم الماضي.

فيما يتعلق بملعب كامب نو، قد تؤدي إعادة افتتاحه الجزئي والمتدرج إلى تغيير توقعات النادي الأولية. حيث توقّع مجلس إدارة لابورتا، عند عرض ميزانية موسم 2025-2026، أن تدر عمليات الملعب 225 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 29% عن موسم 2024-2025.

وتشمل العوامل الرئيسية في هذه المرحلة إعادة تفعيل تذاكر الموسم، ومكتب التذاكر العام، ومناطق الضيافة، إضافة إلى الأنشطة التجارية المساندة كالمتحف والمتجر الرسمي.