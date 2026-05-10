برشلونة وريال مدريد يسيطران على صناعة اللعب في الدوري الإسباني



معتز الشامي (أبوظبي)

يُعتبر برشلونة وريال مدريد الأفضل في صناعة الأهداف بالدوري الإسباني، فـ 7 من أفضل 9 لاعبين في صناعة الأهداف إما من برشلونة أو ريال مدريد، هذه الإحصائية تزيد من ترقّب مباراة الكلاسيكو مساء اليوم.

ويبرز الجناح الإسباني لامين يامال كملك التمريرات في الدوري الإسباني، وبفضل 11 تمريرة حاسمة ومهارات مراوغة مذهلة، يُعد يامال أفضل صانع أهداف في الدوري، رغم غيابه عن المباريات القادمة بسبب الإصابة، أظهر لاعب الوسط التركي أردا جولر (9 تمريرات حاسمة) ثباتاً ملحوظاً في أدائه، ما مكّنه من إثبات جدارته، وبصفته لاعباً أساسياً في تشكيلة ريال مدريد، فقد حقق التقدم المأمول منه. وقد وزّع اللاعب رقم 15 الكرة بفعالية على زملائه وقدّم العديد من التمريرات الحاسمة.

ويُعد لويس ميلا (9 تمريرات حاسمة)، ساحر الكرة في فريق خيتافي، حيث يعد لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاماً، سلاحاً فتّاكاً في الكرات الثابتة، ومصدر تهديد دائم لخصومه، كما أن جودته العالية تجعله لاعباً لا غنى عنه في هذه القائمة، فهو صانع ألعاب متكامل.

كما يتواجد في القائمة فيرمين لوبيز بـ (9 تمريرات حاسمة)، وهو لاعب وسط متكامل في منظومة هانسي فليك، ومسؤول بشكل كبير عن أداء برشلونة، وفي الثانية والعشرين من عمره، يمتلك موهبة هائلة في مركز الوسط الهجومي مع النادي الكتالوني، ويتميز بسرعته الفائقة وأدائه المميز الذي يجعله لاعباً يستحق المتابعة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم.

يسيطر بيدري (8 تمريرات حاسمة) سيطرة تامة على خط وسط برشلونة، ويرى الثغرات حيث لا يراها غيره. يتمتع برؤية ثاقبة من بين الأفضل في العالم، وجودة تمريراته تجعله مصدر تهديد دائماً. يُعد لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً أحد أكثر لاعبي برشلونة موثوقية تحت قيادة فليك.

أصبح فيدي فالفيردي (8 تمريرات حاسمة) لاعب خط وسط ريال مدريد صانع ألعاب بارعاً. يُعرف بقدرته على تغطية الملعب من منطقة الجزاء إلى منطقة الجزاء، وقد أظهر دقة عالية في التمرير، وأضاف هذه الميزة الجديدة إلى مهاراته المتنوعة على أرض الملعب. يشكّل الأوروجوياني خطراً في العديد من المراكز، من الجناح إلى الظهير وحتى وسط الملعب.

وشكّل عبد الصمد الزلزولي (8 تمريرات حاسمة) الجناح المغربي تهديداً مستمراً على الجناح. وقد رسّخ لاعب ريال بيتيس مكانته كلاعب أساسي في التشكيلة التكتيكية لمانويل بيليجريني. وكان أداء عبده حاسماً في إبقاء بيتيس في المنافسة على المركز الخامس وفرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يحقق الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد (7 تمريرات حاسمة) المستوى المتوقع منه من حيث الثبات، لكنه ظل عنصراً مهماً في إحصائيات برشلونة فيما يتعلق بالتمريرات الحاسمة. فرغم وجود لامين يامال ورافينيا في مركز متقدم عليه في الترتيب، إلا أنه استطاع المساهمة في فريق هانسي فليك ووضع نفسه بين أفضل صانعي الأهداف.

واستعاد لاعب وسط الهجومي في برشلونة داني أولمو مستواه المعهود هذا الموسم، فرغم لعبه في نفس مركز اللاعب المميز فيرمين لوبيز، إلا أنه حقق إحصائيات رائعة، حيث سجّل 7 أهداف وصنع 7 أخرى منذ بداية الموسم.