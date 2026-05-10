مبابي يغيب عن «الكلاسيكو»

برشلونة (أ ف ب)

يغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب مساء اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم، ويأتي غياب المهاجم الفرنسي رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، وتعافيه من الإصابة.

و لم يتواجد مبابي ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويواصل النجم الفرنسي عملية التأهيل، وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.في المقابل، تواجد زميله ومواطنه أوريليان تشواميني ضمن قائمة الفريق، رغم العقوبة المالية التي فرضها عليه النادي بقيمة 500 ألف يورو، على خلفية شجار عنيف مع زميله الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرّض بدوره لعقوبة وإراحة قسرية بسبب إصابة في الرأس.

وقد يُعيد غياب مبابي عن الكلاسيكو فتح باب الانتقادات في إسبانيا بشأن التزامه داخل فريق العاصمة وسلوكه الذي وُصف أحيانا بـ"الفردي".

وكان لاعب باريس سان جرمان وموناكو السابق قد تعرّض لانتقادات لاذعة مؤخراً بسبب سفره إلى سردينيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي كان فيه زملاؤه يخوضون مباراة في الدوري أمام إسبانيول.