نوتنجهام يحصد نقطة ثمينة أمام نيوكاسل في «صراع البقاء»



نوتنجهام (رويترز)

سجل إليوت أندرسون، لاعب نوتنجهام فورست، هدف التعادل المتأخر في مرمى نادي طفولته نيوكاسل يونايتد، ​لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 اليوم الأحد، ويمنح فريقه نقطة ثمينة في صراعه من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان نيوكاسل ⁠قد تقدم عبر هارفي بارنز في الدقيقة 74، إلا ​أن معاناة الفريق المتكررة مع استقبال الأهداف في ​الدقائق ‌الأخيرة عادت لتطارده، بعدما أحرز أندرسون ⁠هدف ​التعادل في الدقيقة 88، ليقتسم الفريقان النقاط.

وبهذه النقطة، يحتل فورست المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، في وضع يُعد آمناً نسبياً. وفي حال خسر وست هام يونايتد أمام أرسنال في وقت لاحق اليوم ‌الأحد، سيضمن فورست رسمياً البقاء في الدوري الممتاز.

ووصف أندرسون النتيجة بأنها «هائلة»، قائلاً «كنا نعلم قبل خوض هذه المباريات الأخيرة مدى ​أهمية جمع النقاط وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة. إنها نقطة جيدة، خصوصاً أنني لا أعتقد أننا قدمنا أفضل مستوياتنا اليوم. عندما لا تكون في أفضل حالاتك، الأهم هو عدم الخسارة، وقد حققنا ذلك».

وبعد ‌إنهاء الموسم الماضي في المركز ​السابع والتأهل إلى مسابقة أوروبية، ارتفعت التطلعات في ملعب سيتي جراوند، إلا أن الموسم الحالي شهد اضطراباً كبيراً، تخللته تغييرات متعددة في الجهاز الفني وصراع طويل ​مع الهبوط، قبل ‌أن ⁠يبدأ الفريق ‌في استعادة توازنه تحت قيادة ‌المدرب الحالي فيتور بيريرا.

وأضاف أندرسون «قمنا بتحول كامل وقدمنا مستويات جيدة للغاية. المدرب مميز ونحن ⁠جميعاً ندعمه. كانت هناك مباراة صعبة في منتصف الأسبوع (الخسارة ​4-صفر أمام أستون فيلا في قبل نهائي الدوري الأوروبي)، لكننا سنعود أقوى، ونركز الآن بشكل كامل على الدوري».

وتابع قائلاً «أحد الأمور التي شدد عليها المدرب هو أن هذه المجموعة مليئة بالمقاتلين. مررنا بأربعة مدربين، ​ولم يكن الأمر سهلاً، لكننا تماسكنا وقاتلنا من ​أجل بعضنا بعضاً».