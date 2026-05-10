يونايتد وحتا والعروبة يواصلون سباق الصعود للمحترفين

10 مايو 2026 21:11

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
واصلت فرق يونايتد المتصدر، وحتا الوصيف، والعروبة الثالث، مشوارها الناجح في سباق المنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، مع ختام الجولة 27 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم مساء اليوم الأحد، والتي شهدت في المقابل تعثر الذيد ودبا الحصن والعربي، مع تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.
وعزز يونايتد موقعه في الصدارة بعدما تفوق على ضيفه العربي 2-0، وسجل هدفي الفوز محمد يوسف في الدقيقة 21، والبديل ماخا سيسوكو في الدقيقة 95، ليرفع يونايتد رصيده إلى 56 نقطة، فيما تراجع العربي إلى المركز السادس برصيد 47 نقطة.
وعلى استاد حمدان بن راشد في دبي، قاد هدف شيفيت شيفيتي في الدقيقة 83 فريق حتا إلى فوز ثمين على ضيفه الحمرية 1-0، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 50 نقطة، ويتمسك بمركز الوصافة، بينما تجمد رصيد الحمرية عند 32 نقطة في المركز التاسع.
من جهته، عاد العروبة بثلاث نقاط مهمة من رأس الخيمة، بعدما تغلب على مضيفه الإمارات 2-0، وسجل هدفي المباراة محمد الحمادي في الدقيقة 28، وباولو هنريكي في الدقيقة 69، ليرفع العروبة رصيده إلى 50 نقطة، ويحافظ على المركز الثالث، فيما بقي الإمارات في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.
في المقابل، تعثر الذيد الرابع بتعادله السلبي أمام مضيفه الفجيرة، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، مقابل 38 نقطة للفجيرة السابع، فيما واصل دبا الحصن نزف النقاط بتعادله مع ضيفه الاتفاق 2-2، ليبقى خامساً برصيد 47 نقطة، مقابل 20 نقطة للاتفاق صاحب المركز الثالث عشر.
وبعيداً عن صراع الصدارة، حقق الجزيرة الحمراء فوزاً ثميناً على ضيفه سيتي 4-3، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم إلى المركز الثاني عشر بدلاً من الأخير، فيما بقي سيتي في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.
بدوره، عمّق جلف يونايتد جراح ضيفه مصفوت بالفوز عليه 4-2، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد مصفوت عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز قبل الأخير، بفارق نقطة واحدة أمام مجد الغائب عن الجولة بسبب الراحة.

