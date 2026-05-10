الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال يقترب بشدة من لقب الدوري الإنجليزي

أرسنال يقترب بشدة من لقب الدوري الإنجليزي
10 مايو 2026 22:01

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الحظوظ الأوروبية تتضاءل.. متى يفوز إيفرتون؟
نوتنجهام يحصد نقطة ثمينة أمام نيوكاسل في «صراع البقاء»


اجتاز أرسنال عقبة جديدة في حملته نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه منذ موسم 2003 - 2004، وأصبح على مشارف التتويج باللقب المرموق هذا الموسم، وحقق أرسنال انتصاراً ثميناً ومستحقاً بهدف على مضيفه ويستهام، اليوم الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة، في الديربي اللندني الذي جرى بينهما على الملعب الأولمبي.
وجاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق نجمه البلجيكي لياندرو تروسارد، في الدقيقة 83، ليقود فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب.
وشهدت المباراة إثارة بالغة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعدما قرر حكم اللقاء إلغاء هدف لويستهام بداعي وقوع خطأ على ديفيد رايا، حاس مرمى أرسنال، الذي نال ثلاث نقاط ثمينة.
وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الـ24 في البطولة هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و5 هزائم، إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة مع كريستال بالاس.
وأصبح يكفي أرسنال الفوز في مباراتيه المتبقيتين بالمسابقة على ضيفه بيرنلي ومضيفه كريستال بالاس، من أجل التتويج باللقب دون النظر لنتائج باقي منافسيه.
في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المسابقة والـ18 في المسابقة هذا الموسم مقابل 9 انتصارات و9 تعادلات، عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر «الثالث من القاع»، بفارق نقطة خلف مراكز الأمان.

أرسنال
مايكل أرتيتا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ساوثهامبتون
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
كيف يُساهم الذكاء الاصطناعي في تصميم أغذية صحية؟
الذكاء الاصطناعي
كيف يُساهم الذكاء الاصطناعي في تصميم أغذية صحية؟
اليوم 23:19
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 23:05
شعار وزارة الخارجية البحرينية
علوم الدار
البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات
اليوم 22:47
منتخب الناشئين
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام اليمن ويعقد حساباته في كأس آسيا
اليوم 22:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©