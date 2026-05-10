شباب الأهلي يتوج بطلاً لكأس الإمارات لكرة الطاولة



دبي (وام)



توج فريق شباب الأهلي بلقب كأس الإمارات لكرة الطاولة للرجال للموسم الرياضي 2025 - 2026، بعد فوزه على الوصل بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على صالة النصر.

وشهدت المباراة النهائية إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث افتتح الوصل التقدم عبر لاعبه جاسم لنجاوي بفوزه على عبدالله البلوشي بنتيجة 3-2، قبل أن ينجح شباب الأهلي في قلب النتيجة بثلاثة انتصارات متتالية، بدأت بفوز إبراهيم سيف على راشد سعيد 3-1، ثم تفوق الثنائي عبدالله البلوشي وصلاح عبدالحميد على ثنائي الوصل راشد سعيد وناصر المري بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحسم إبراهيم سيف المواجهة بالفوز على جاسم لنجاوي 3-2 في مباراة قوية ومثيرة.

وتوج داوود الهاجري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وإبراهيم العسم، نائب الرئيس، وراشد عبدالحميد، عضو مجلس الإدارة، فريق شباب الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق الوصل الميداليات الفضية.

وأكد إبراهيم العسم أن المباراة النهائية عكست التطور الفني الذي تشهده كرة الطاولة الإماراتية، مشيداً بالمستوى القوي الذي قدمه الفريقان طوال الموسم.

وقال إن النهائي جاء ممتعاً ومتقارباً حتى اللحظات الأخيرة، وعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية واهتمامها المستمر بتطوير اللعبة وتحقيق النتائج، مشيراً إلى أن الاتحاد راضٍ عن المستوى العام للموسم، لا سيما في ظل النتائج الإيجابية والمستويات التي قدمتها فرق المراحل السنية، وبروز العديد من المواهب الواعدة.

وأضاف أن الاتحاد يمتلك واحدة من أكبر قواعد الأندية المشاركة على مستوى الاتحادات الرياضية في الدولة بعد كرة القدم، ما يضع الاتحاد أمام مسؤوليات كبيرة لمواصلة تطوير اللعبة، ودعم الأندية واللاعبين في مختلف الفئات.

من جانبه، أكد ثاني ماجد سلطان بن سليمان، أن التتويج بالكأس يمثل امتداداً لسلسلة النجاحات التي يحققها النادي، موضحاً أن اللقب يعد السادس توالياً في بطولات المواطنين.

وأشار إلى الإنجازات جاءت بفضل التكامل بين الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مشيداً بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراة النهائية، ومؤكداً استمرار العمل بالنهج ذاته خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الاستعداد للمباراة الفاصلة أمام النصر لحسم لقب الدوري.