الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيراميدز بطل كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه

بيراميدز بطل كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه
11 مايو 2026 00:54

 
القاهرة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
70 دولة ومنظمة تؤكد تضامنها مع الإمارات في مواجهة اعتداءات إيران الإرهابية
مصر: استمرار التصعيد يهدد بجر المنطقة إلى حالة من الفوضى


توج بيراميدز بلقب مسابقة كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على زد 2-1 أمس الأحد في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي.
وسجل كريم حافظ (45+1 من ركلة جزاء) والكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (57) ثنائية بيراميدز، ورأفت خليل (90+2) هدف زد.
وأنهى بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» في الدقيقة 81.
وحقق بيراميدز اللقب للمرة الثانية بعد موسم 2023-2024 الذي تغلب في مباراته النهائية على زد أيضاً 1-0.
وأصبح اللقب هو الخامس في تاريخ بيراميدز بعد دوري أبطال أفريقيا والكأس السوبر الأفريقية وكأس فيفا كأس أفريقيا-المحيط الهادئ 2025، وكلها بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش.
ويأمل بيراميدز في إضافة لقب الدوري لأول مرة في تاريخه حين يختتم المسابقة بلقاء سموحة يوم 21 مايو الجاري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر الذي يواجه سيراميكا كليوباترا، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 52 نقطة.
وأقيمت المباراة أمام حضور جماهيري قليل، وشهدت محاولات من كلا الفريقين في شوطها الأول الذي أنهاه بيراميدز متقدماً بهدف سجله حافظ من ركلة جزاء أكدها حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» إثر عرقلة عبد الرحمن البانوبي للاعب الوسط المغربي وليد الكرتي داخل المنطقة (45+1).
وضاعف ماييلي أفضلية بيراميدز بالهدف الثاني مطلع الشوط الثاني حين أرسل كريم حافظ عرضية من الجهة اليسرى قابلها بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس علي لطفي.
وطرد زيكو في الدقيقة 81 بعدما تعدى باللكم على مدافع زد طارق علاء.
وقلص البديل خليل الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية من مسافة قريبة بعد عرضية مصطفى سعد.

بيراميدز
كأس مصر
الكرة المصرية
مصر
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
سان جيرمان «قمر 14» في الدوري الفرنسي
الرياضة
سان جيرمان «قمر 14» في الدوري الفرنسي
11 مايو 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: هزيمة إيران عسكرياً لا تعني انتهاء المواجهة
11 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تكثف جهودها الإغاثية في غزة
11 مايو 2026
نازحون سودانيون في مخيم للنازحين ببلدة الضبعة شمال البلاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: الحرب الأهلية أفرزت واقعاً إنسانياً شديد القسوة بالسودان
11 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©