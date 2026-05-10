بيراميدز بطل كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه



القاهرة (أ ف ب)



توج بيراميدز بلقب مسابقة كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على زد 2-1 أمس الأحد في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل كريم حافظ (45+1 من ركلة جزاء) والكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (57) ثنائية بيراميدز، ورأفت خليل (90+2) هدف زد.

وأنهى بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» في الدقيقة 81.

وحقق بيراميدز اللقب للمرة الثانية بعد موسم 2023-2024 الذي تغلب في مباراته النهائية على زد أيضاً 1-0.

وأصبح اللقب هو الخامس في تاريخ بيراميدز بعد دوري أبطال أفريقيا والكأس السوبر الأفريقية وكأس فيفا كأس أفريقيا-المحيط الهادئ 2025، وكلها بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش.

ويأمل بيراميدز في إضافة لقب الدوري لأول مرة في تاريخه حين يختتم المسابقة بلقاء سموحة يوم 21 مايو الجاري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر الذي يواجه سيراميكا كليوباترا، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 52 نقطة.

وأقيمت المباراة أمام حضور جماهيري قليل، وشهدت محاولات من كلا الفريقين في شوطها الأول الذي أنهاه بيراميدز متقدماً بهدف سجله حافظ من ركلة جزاء أكدها حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» إثر عرقلة عبد الرحمن البانوبي للاعب الوسط المغربي وليد الكرتي داخل المنطقة (45+1).

وضاعف ماييلي أفضلية بيراميدز بالهدف الثاني مطلع الشوط الثاني حين أرسل كريم حافظ عرضية من الجهة اليسرى قابلها بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس علي لطفي.

وطرد زيكو في الدقيقة 81 بعدما تعدى باللكم على مدافع زد طارق علاء.

وقلص البديل خليل الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية من مسافة قريبة بعد عرضية مصطفى سعد.