لاعبان من شباب الأهلي ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شابّ آسيوياً



كوالالمبور (وام)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة تضم 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب «نجم المستقبل» بتصويت الجماهير، وذلك عن موسم 2025 - 2026 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين نجحوا في إثبات قدراتهم على التألق خلال البطولة القارية، وبرزوا كجيل جديد من المواهب الشابة المستعدّة لرسم مستقبل كرة القدم الآسيوية.

وضمّت القائمة محمد جمعة لاعب شباب الأهلي، وحمد المقبالي حارس مرمى الفريق.

وأكد الاتحاد القاري أن محمد جمعة يُعد أصغر اللاعبين سناً ضمن القائمة، لكنه لم يتأثر بضغوط المنافسة، إذ شارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في ست مباريات، وساهم تهديفياً في مباراتين متتاليتين، بعدما سجّل أمام الأهلي السعودي حامل اللقب، ثم صنع هدفاً في الفوز على تراكتور ضمن دور الـ16.

وأوضح أن حمد المقبالي، رغم كونه من أصغر لاعبي شباب الأهلي سناً، أصبح الخيار الأول في حراسة المرمى، حيث حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات من أصل 11 مباراة، مشيراً إلى أن ثبات مستواه كان عاملاً أساسياً في وصول الفريق الإماراتي إلى الدور قبل النهائي.

وتضم القائمة أيضاً محمد عبد الرحمن وصالح أبو الشامات لاعبَي الأهلي السعودي، وعارف أيمن لاعب جوهور دار التعظيم، وسردوربيك بهروموف لاعب ناساف، وماكس كابوتو وماركوس يونس لاعبَي ملبورن سيتي، وأيوب علوي لاعب الغرافة، وسوفانات مويانتا لاعب بوريرام يونايتد.