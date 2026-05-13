20 فارساً وفارسة يمثّلون الإمارات في سباق «رويال وندسور» للقدرة

دبي (وام)

يشارك 20 فارساً وفارسة من نخبة فرسان الإمارات في سباق «رويال وندسور» الدولي للقدرة، الذي يقام الجمعة المقبلة في منتزه وندسور الكبير بالمملكة المتحدة، ضمن فعاليات معرض «رويال وندسور للخيول»، أحد أبرز الأحداث العالمية في رياضات الفروسية.

ويخوض فرسان الإمارات منافسات قوية في سباقين دوليين معتمدين من الاتحاد الدولي للفروسية، هما سباق CEI2 لمسافة 120 كيلومتراً، وسباق CEI1 لمسافة 100 كيلومتر، وسط تواجد نخبة فرسان القدرة من مختلف دول العالم.

ويشارك في سباق CEI2 لمسافة 120 كيلومتراً 8 فرسان هم: سعيد المعمري، وسعيد الخياري، وسلمان علي الصابري، وحمد الكعبي، وخلفان بالجافلة، وسعيد أحمد المري، وماجد جمال المهيري، وفارس جمال المهيري.

أما سباق CEI1 لمسافة 100 كيلومتر، فيشهد مشاركة 12 فارساً وفارسة هم: نورة القبيسي، وسيف المزروعي، ومنصور الفارسي، وحمد حميد التميمي، وحمدان أحمد المري، وفاطمة جاسم المري، ومحمد سيف الفارسي، وسعيد محمد المهيري، وعبدالله عبدالرحمن البستكي، ومحمد سالم هيف، وهند خالد الرضا، ومنال عبدالله البلوشي.

ويأتي التواجد الإماراتي امتداداً للنجاحات المتواصلة التي تحققها رياضة القدرة الإماراتية في المحافل الدولية، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الفروسية في الدولة، والخبرات المتراكمة للفرسان والإسطبلات الإماراتية في أبرز السباقات العالمية.