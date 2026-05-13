«الشارقة الرياضي» يعتمد اللجنة المنظمة لمهرجان كلباء

خلال اجتماع مجلس الشارقة الرياضي (من المصدر)
13 مايو 2026 15:03

 
الشارقة (الاتحاد)
اعتمد مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، في اجتماعه الدوري الذي عُقد مؤخراً بمقر نادي الحمرية، تشكيل اللجنة المنظّمة للنسخة السادسة من مهرجان كلباء الرياضي 2026 برئاسة الدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس الإدارة، وعضوية كلٍّ من: عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي مدير المهرجان، وأحمد حسن المطروشي رئيساً لوحدة إدارة الأداء، وبخيت سعيد القرص رئيساً لمكتب التنسيق والمتابعة، ومحمد عبدالهادي الشوكة رئيساً للجنة الرياضية، وأحمد علي بن حيدر رئيساً للجنة المالية والمشتريات، وجاسم محمد الشحي رئيساً للجنة الخدمات المساندة، وعبدالله علي البلوشي رئيساً للجنة العلاقات العامة، ويعقوب يوسف البلوشي رئيساً للجنة الإعلام والتسويق، وعبدالله راشد الكندي رئيساً للجنة الفعاليات والتجربة، وحمد سالم البيماني رئيساً للجنة الطوارئ والأزمات، ومعهم ممثّل لإدارة شرطة المنطقة الشرقية - مركز كلباء الشامل، رئيساً للجنة الأمن والسلامة، وممثّل من مستشفى كلباء - مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رئيساً للجنة الطبية. ومحمد صلاح منير مقرراً للجنة.
تم خلال الاجتماع أيضاً بحث التقرير المقدم من الدكتور عبدالله بن سلطان، نائب رئيس المجلس، عن مستجدات نظام الحكم (اللائحة الإدارية والمالية الجديدة لأندية الشارقة)، والتقرير المقدم من الدكتور عبدالله محمد المليح عن مشروع قانون تنظيم المجلس وملاحظات الأعضاء حوله، وتكليف الدكتور عبدالرحمن الياسي بمتابعة تحضيرات اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة الجديدة من «صيفنا غير».

