تعاون مشترك بين اتحاد الريشة الطائرة وجامعة الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

بحث اتحاد الريشة الطائرة وجامعة الإمارات سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي الرياضي، ورعاية المواهب الوطنية، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة، خلال اللقاء الذي جمع وفد الاتحاد مع الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات، بمقر الجامعة.

ضم وفد اتحاد الريشة الطائرة نورة الجسمي رئيسة الاتحاد، والدكتورة أسماء سعيد عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستراتيجية وتطوير الأداء، إلى جانب حسين الأميري عضو مجلس الإدارة والمدير المالي للاتحاد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على تعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والرياضي، بما يسهم في دعم الأبحاث العلمية الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب الوطنية، إضافة إلى تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية لطلبة الجامعة وفق أحدث الممارسات العالمية.

ناقش الطرفان إمكانية إنشاء مركز تدريب متخصص للموهوبين في رياضة الريشة الطائرة، بما يدعم توجّهات الدولة في تطوير الرياضة الجامعية، وإعداد جيل رياضي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات المستقبلية على المستويات المختلفة.

وأكد وفد الاتحاد أهمية الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة الإمارات في دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز المبادرات النوعية التي تسهم في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم الرياضية والأكاديمية، بما يعكس رؤيتها الرائدة في خدمة قطاعي التعليم والرياضة بالدولة.