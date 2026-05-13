«ثلاثي القاع» في معركة أخيرة للهروب من الهبوط



معتز الشامي (أبوظبي)

حُسم لقب دوري أدنوك للمحترفين مبكراً للعين، لكن الدراما الحقيقية، تلك التي تخطف الأنفاس وتحبس القلوب، تعيش في القاع، وليس القمة وهناك، لا مكان للأخطاء، ولا فرصة للتعويض، فيدخل دبا والبطائح والظفرة الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين في حرب بقاء شرسة، عنوانها، الفوز أو انتظار المعجزة.

ويمنح الترتيب الحالي دبا والبطائح 20 نقطة لكل منهما، فيما يقف الظفرة عند 19 نقطة فقط، ما يعني أن مشهد البقاء قد يُحسم بتفصيلة صغيرة، أو هدف متأخر، أو حتى لحظة جنون كروية، والأصعب؟ أن الثلاثة لا يواجهون خصوماً عاديين.

دبا.. «المهمة المستحيلة»



إذا كان دبا يبحث عن النجاة، فإن طريقه يمر عبر أصعب بوابة ممكنة أمام البطل، فالأرقام التاريخية تبدو قاسية، 13 مواجهة سابقة، فاز العين في 9 منها مقابل انتصارين فقط لدبا، مع تعادلين، والأسوأ أن العين فاز في آخر 6 مواجهات متتالية بنتيجة إجمالية مرعبة 18-2.

وليس هذا فقط، فالعين يدخل المباراة بسلسلة 9 انتصارات متتالية، ويطارد الرقم 10 للمرة الثانية فقط في تاريخه، بينما لم يخسر مطلقاً مباراته الختامية في موسم تُوّج فيه باللقب، وبلغة الأرقام، يمتلك العين أقوى منظومة دفاعية تقريباً، إذ استقبل 18 هدفاً فقط في 25 جولة، مقابل 51 هدفاً في مرمى دبا، وتتوقع شبكة أوبتا فوز العين بنسبة كبيرة.

البطائح.. «تحدي المستحيل»

وفي المقابل قد تبدو مهمة البطائح أكثر تعقيداً من دبا، لأنه يصطدم بشباب الأهلي، أحد أقوى فرق الموسم هجومياً، وهنا التاريخ لا يرحم أيضاً، وخلال 7 مواجهات، حقق الفرسان 7 انتصارات، وبحصيلة أهداف ساحقة بلغت 22-3.

ويملك البطائح أسوأ سجل انتصارات له هذا الموسم بـ4 فقط، كما أن أرقامه عند استقبال الهدف الأول كارثية تقريباً، فاز مرة واحدة فقط من أصل 16 مباراة تأخر فيها.

وفي المقابل، فان شباب الأهلي فريق يسجل بكثافة، مع 59 هدفا، وهو الأعلى هجومياً تقريباً مع العين، كما أنه أنهى آخر 5 مواسم بانتصار في الجولة الختامية، لكن البطائح يملك سلاحاً نفسياً مهماً، لا شيء ليخسره، وتتوقع شبكة أوبتا العالمية فوز شباب الأهلي، إلا إذا حضرت مفاجأة الموسم.

الظفرة.. «الأمل الأقل»

على الورق، يخوض الظفرة المهمة الأقل استحالة، لكنه أيضاً الأقل حظاً في النقاط، عندما يواجه الفريق الوحدة، ومع ذلك، فالتاريخ لا يمنح الكثير من التفاؤل، حيث فاز الوحدة في 18 من أصل 27 مواجهة، وانتصر في آخر 6 مباريات متتالية ضد الظفرة، وسجل في كل واحدة منها 3 أهداف على الأقل.

ويملك الظفرة أسوأ دفاع تقريباً في الدوري بـ52 هدفاً مستقبلة، ولم يحقق سوى «كلين شيت» واحد فقط طوال الموسم، لكن هناك زاوية مختلفة، فالظفرة سجل 27 هدفاً، وهو أفضل هجومياً من دبا والبطائح، كما أن لديه كريم البركاوي بـ10 أهداف، وتتوقع شبكة أوبتا ارتفاع حظوظ الظفرة لتحقيق الفوز، لكن مصيره قد لا يكون بيده.

لكن يبقى التساؤل، من الأقرب للنجاة؟، من حيث المنطق الرقمي، تكون مواجهة دبا هي الأصعب، واختبار البطائح «شبه مستحيل» بينما يمتلك الظفرة الفرصة الأفضل.