طبيب إماراتي ينقذ لاعب كرة أوروبياً من تمزق شرياني نادر



دبي (الاتحاد)

نجح فريق طبي في دبي بقيادة الطبيب المواطن الدكتور عبدالله الهاجري، استشاري القلب والقسطرة، في إنقاذ لاعب كرة قدم محترف بأحد الأندية الأوروبية، في بداية الثلاثينيات من العمر، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة ناتجة عن حالة طبية نادرة هددت حياته.

وكان اللاعب في زيارة لدبي وقد شعر بآلام حادة ومفاجئة في الصدر، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في دبي، حيث تعامل الفريق الطبي بشكل عاجل مع الحالة فور وصولها إلى قسم الطوارئ.

وأوضح الدكتور عبدالله الهاجري أن الفحوص الطبية والتشخيص الدقيق أظهرا إصابة اللاعب بحالة نادرة تعرف باسم «تمزق الشريان»، وهي من الحالات النادرة التي قد تؤدي إلى حدوث جلطات حادة ومضاعفات خطيرة تهدد حياة المريض.

وقال الهاجري إن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة جداً عالمياً، إذ لا تتجاوز الإصابة بتمزق الشريان 1% من إجمالي حالات الإصابة بالجلطات القلبية، ويعد الرجال اقل عرضة لها من النساء.

وأضاف الهاجري أن غرابة الحالة تكمن في أن المريض لاعب رياضي محترف ويتمتع بلياقة بدنية عالية، مشيراً إلى أن الرياضيين نادراً ما يتعرضون لمثل هذه الجلطات، إلا أن بعض الضغوط البدنية والنفسية الكبيرة قد تتسبب أحياناً في حدوث ضرر بالشريان المغذي للقلب.

وأكد أن مثل هذه الحالات تكون صعبة التشخيص في كثير من الأحيان بسبب تشابه أعراضها مع أنواع أخرى من الجلطات القلبية، إلا أن الفريق الطبي تمكن من تشخيص الحالة بدقة وفي زمن قياسي، ما ساهم في سرعة التدخل وإنقاذ حياة المريض.

وأشار إلى أنه تم إجراء عملية قسطرة عاجلة للاعب، جرى خلالها تركيب دعامة دوائية داخل الشريان المتضرر لإعادة تدفق الدم إلى القلب بصورة طبيعية، مؤكدا أن حالة المريض استقرت بعد العملية وهو يخضع حاليا للرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة تمهيداً لاستكمال مرحلة التعافي.

ولفت الهاجري إلى أن سرعة استجابة فرق الإسعاف والتشخيص المبكر والتدخل الطبي الفوري لعبت دوراً حاسماً في إنقاذ حياة اللاعب ومنع حدوث مضاعفات خطيرة كان من الممكن أن تؤثر على حياته ومستقبله الرياضي.