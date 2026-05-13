شفيونتيك تكتسح بيجولا وتبلغ نصف النهائي دورة روما

روما (أ ف ب)

واصلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الثالثة عالمياً، تعافيها بعد انطلاقة سيئة للعام وبلغت نصف نهائي دورة روما للألف نقطة في كرة التنس بفوزها الساحق على الأميركية جيسيكا بيجولا الخامسة 6-1 و6-2 ضمن منافسات الدور ربع النهائي اليوم الأربعاء.

وقدّمت شفيونتيك، المتوجة بلقب روما ثلاث مرات، عرضاً قوياً على أرضيتها المفضلة لتبلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى هذا الموسم، ذلك بعد أن احتاجت لقرابة الساعة للتغلب على بيجولا في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الرئيس. وقدّمت البولندية أداء هجوميا لم تظهر عليه منذ تتويجها الأخير ببطولة رولان جاروس قبل عامين.

وضربت شفيونتيك موعداً في دور الأربعة مع الفائزة بين الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وقبل 11 يوماً من انطلاق بطولة رولان جاروس (24 مايو - 7 يونيو) التي أحرزت لقبها أربع مرات، حققت شفيونتيك أول انتصار لها هذا الموسم على لاعبة من المصنفات العشر الأوليات عالميا، بعدما تعرضت لأربع هزائم سابقة.

ومن المحتمل جداً أن تصطدم شفيونتيك حاملة لقب ست بطولات كبرى، في حال تجاوزها الدور نصف النهائي، بالأميركية كوكو غوف الرابعة في النهائي المقرر السبت، علماً أن الأخيرة ستواجه الرومانية سورانا كيرستيا في دور الأربعة.

ولم تحرز البولندية شفيونتيك أي لقب على الملاعب الترابية منذ تتويجها الأخير في رولان جاروس عام 2024 إذ ساهمت مشكلات شخصية في تراجع نتائجها ومستوياتها.