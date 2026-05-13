الإمارات تشارك في «كونجرس» رفع الأثقال بالهند

13 مايو 2026 19:17


أحمد آباد (وام)
شاركت دولة الإمارات ممثلة باتحاد رفع الأثقال، في أعمال كونجرس الاتحاد الدولي الذي عقد أمس بمدينة أحمد آباد بالهند، على هامش بطولة آسيا المقامة حتى 17 مايو الحالي، ويشارك فيها منتخبنا بلاعبين ولاعبة هم مؤيد النجار، وزهرة الهاشمي، وعز الدين الغفير.
وضم وفد الاتحاد في الاجتماع شيخة الكعبي، عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، وراشد خلف المزروعي، عضو مجلس الإدارة.
وأكدت الكعبي أن الاجتماع تضمن التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي، واعتمادها من قبل الدول الأعضاء، والتقارير الإدارية والفنية، واستعراض الأمور الفنية والتنظيمية المتعلقة بالبطولات والأنشطة القادمة، والموافقة على إقامة بطولة آسيا في كوريا الجنوبية، يونيو 2027.
من جهة أخرى قالت شيخة الكعبي إن اللاعبة زهرة الهاشمي افتتحت مشاركة منتخبنا الوطني أمس في منافسات وزن 53 كجم، وحصلت على المركز الثامن، مشيرة إلى أن منتخبنا سيواصل حضوره في البطولة الأحد المقبل لكل من اللاعبين عز الدين الغفير «وزن 110 كجم»، ومؤيد النجار «وزن +110 كجم»، آملة نجاحهما في المنافسة على أفضل المراكز، وسط أجواء المنافسات القوية.

