«راشفورد الـ18».. معركة برشلونة القادمة!

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت شوارع برشلونة احتفالات بهيجة، حيث احتفل المشجعون بفوز أبطالهم بلقب الدوري الإسباني، ولم يكن من الممكن أن يتوج البلوجرانا باللقب بطريقة أفضل من تلك التي حققها بفوزه على غريمهم التقليدي ريال مدريد 2-0 في ملعب كامب نو.

ويعد برشلونة الفريق الأفضل في إسبانيا بفارق مريح، حيث يتقدم حالياً على ريال مدريد بفارق 14 نقطة، ولا يزال بإمكانه إنهاء الموسم برصيد 100 نقطة. كما كانت ليلة مميزة لماركوس راشفورد، حيث سجل الإنجليزي هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يتوج بلقبه الأول في الدوري.

ورغم بعض التقلبات، كانت إعارة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً من مانشستر يونايتد، ناجحة بلا شك، وهو يرغب بالانضمام إلى النادي الكتالوني بشكل دائم هذا الصيف، ولا يزال برشلونة متردداً بشأن تفعيل بند التمديد البالغ 30 مليون يورو.

ويعد رصيد راشفورد من المساهمات التهديفية (28 مساهمة - 14 هدفاً و14 تمريرة حاسمة) في جميع المسابقات، إنجازاً ممتازاً بالنظر إلى أنه ليس لاعباً أساسياً، فكيف يقارن سجله مع الوافدين الجدد عبر تاريخ برشلونة العريق؟.

وتضع مساهمات راشفورد التهديفية (28) النجم الإنجليزي ضمن أفضل عشرين لاعباً، حيث يحتل المركز الثامن عشر، وهو إنجاز رائع بالنظر إلى أنه شارك أساسياً في 22 مباراة فقط، أي أقل من نصف مبارياته الـ 47.

كما تجاوز اللاعب المعار من مانشستر يونايتد، مواطنه الإنجليزي جاري لينيكر، الذي سجل 24 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة، في موسمه الأول في كتالونيا.

وتضم القائمة بعض الأسماء اللامعة، حيث يتصدرها الظاهرة رونالدو بعد أن سجل البرازيلي (60 مساهمة تهديفية)؛ 47 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة خلال موسم 1996/97 بعد انضمامه من آيندهوفن.

ويحتل لويس سواريز، المركز الثاني، بـ 48 مساهمة تهديفية، حيث قدم الأوروجوياني موسماً استثنائياً في أول ظهور له مع برشلونة بعد انضمامه من ليفربول عام 2014 مقابل 81.7 مليون يورو.

ويكمل ثلاثة من أساطير كرة القدم المراكز الخمسة الأولى وهم؛ روماريو (46 مساهمة تهديفية)، وهانس كرانكل (44 مساهمة تهديفية)، ودييجو مارادونا (41 مساهمة تهديفية).

ومن بين اللاعبين البارزين الآخرين في قائمة أفضل 20 لاعباً، يأتي ليفاندوفسكي، وإيتو، ورونالدينيو، ويوهان كرويف، ونيمار، وزلاتان إبراهيموفيتش.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان برشلونة سيوقع مع راشفورد بشكل دائم، لكنه يساهم بأكثر من هدف واحد في كل 90 دقيقة، ويعتبر مبلغ 30 مليون يورو قيمة ممتازة بالنظر إلى تكلفة استبداله، لكن حسم أمرة ما زال ينتظر قراراً من جانب المدير الفني وإدارة النادي، وإن كان استمراره هو الأقرب.