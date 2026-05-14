ريال مدريد.. «ZERO» أهداف من الركلات الحرة في الليجا

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد ريال مدريد ثاني أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 70 هدفاً، خلف برشلونة، وصحيح أن غالبية هذه الأهداف جاءت من كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لكن البيانات التحليلية لأداء الفريق الملكي تظهر الكثير من المشاكل التي عانى منها الفريق.

وسجل ريال مدريد 34 هدفاً من هذه الأهداف بواسطة لاعبين يستخدمون القدم اليمنى، أي ما يقارب نصفها. وهذا يدل على أن الفريق ركز بشكل أكبر على الأجنحة، وخاصة على فينيسيوس ومبابي. في المقابل، لم يسجل سوى 7 أهداف بالقدم اليسرى، وهو عدد قليل جداً بالمقارنة.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 24 هدفاً هذا الموسم. وفي ريال مدريد، يليه فينيسيوس، الذي وصل إلى 15 هدفاً بعد تألقه اللافت في المباريات الأخيرة. وهما اللاعبان الوحيدان في ريال مدريد اللذان تجاوزا حاجز العشرة أهداف.

ويأتي فالفيردي في المركز التالي برصيد خمسة أهداف، يليه جونزالو جارسيا وأردا جولر وجود بيلينجهام بأربعة أهداف لكل منهم. لم يسجل فرانكو ماستانتونو ورودريجو سوى هدف واحد كل منهما. في الوقت نفسه، لم يسجل إبراهيم دياز أي هدف في الدوري المحلي حتى الآن.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 12 هدفاً من ركلات الترجيح هذا الموسم، مع ذلك، لم يسجل أي هدف من ركلات حرة مباشرة وقد حصل على أكثر من 90 ركلة حرة من أماكن قريبة من منطقة الجزاء على مدار الموسم، على عكس جولر الذي سجل هدفاً واحداً في دوري أبطال أوروبا، ولذا سيتعين على ريال مدريد تحسين هذا السجل إذا أرادوا خلق المزيد من فرص التسجيل.

وبرزت مساهمات في الكرات الرأسية، حيث سجل الفريق 8 أهداف، كما استغل الكرات العرضية ببراعة رغم افتقاره لمهاجم صريح بارع في إنهاء الهجمات، لكنه أضاف قيمة كبيرة من الكرات الثابتة، بفضل لاعبين مثل إيدير ميليتاو.

إلى جانب مبابي وفينيسيوس، يحتاج ريال مدريد إلى المزيد من اللاعبين لتسجيل الأهداف، والتي كان تفوق برشلونة فيها أحد العوامل الرئيسية التي منحت البلوجرانا اللقب هذا الموسم.

وليس هذا فحسب، بل يحتاج الفريق أيضاً إلى أن يسهم أصحاب القدم اليسرى على الجناح الأيمن بشكل أكبر، حتى لا يكون الفريق مضطراً للاعتماد بشكل كبير على فينيسيوس ومبابي، كما سيتيح ذلك مساحة أكبر لهما، حيث سيتعين على دفاع الخصم أن يكون أكثر حذراً على ذلك الجانب من الملعب.