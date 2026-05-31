«سلة النصر» تحقق الأرقام القياسية بـ «بصمة الوكيل»



علي معالي (أبوظبي)

حقق فريق سلة النصر رقماً قياسياً لأول مرة في تاريخه، بالتواجد في 4 نهائيات خلال موسم واحد، حقق خلالها لقبين مع منافس واحد فقط في المواجهات الأربعة، وهو شباب الأهلي، حيث تُوِّج «العميد» بلقبي كأس الإمارات، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، في حين تُوج «الفرسان» بلقبي كأس الاتحاد والدوري العام.

وسجّل العميد النصراوي رقماً قياسياً آخر، عندما تأهل للنهائيات الأربعة مع مدرب واحد، وهو المصري حسام الوكيل، الذي يسجل اسمه بأحرف من ذهب في قلعة العميد، كونه المدرب الوحيد في تاريخ النادي الكبير الذي يصل إلى نهائي بطولة الدوري خلال 4 سنوات متتالية، إضافة إلى كونه المدرب الوحيد أيضاً بالنصر الذي حقق 4 بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و3 ألقاب بطولات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كما تُوج بلقب بطولة الدوري العام مع فريق الشباب قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق الأول، ليُصبح حسام الوكيل المدرب التاريخي في قلعة «العميد».

وفي المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، فرض الوكيل سيطرته على المباراة تماماً، وظل متقدماً من البداية للنهاية، فارضاً أسلوبه على الملعب بفضل مجموعة متميزة من اللاعبين يقودهم المتألق صالح سلطان صاحب الخبرة الكبيرة، ومعه مواهب مميزة من أبناء النادي منهم: حسن عبدالله، حمد محمد حيدر، فيصل محمد، مامادو ندياي، حمد عاشور، حسن إبراهيم، عبدالله محمود، ومحمد صلاح، إضافة إلى الثنائي الأميركي المتألق مارفيل هاريس وتايلور ستون.

عبّر حسام الوكيل عن سعادته بما حققه هذا الموسم، قائلاً: «التتويج بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة شرف كبير، وتأكيد على أن قلعة النصر دائماً حاضرة على منصات التتويج، وأن مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، برئاسة عبدالرزاق الهاشمي، بذلت جهداً مميزاً، وإضافة إلى سالم بن علي عضو المجلس، مشرف قطاع كرة السلة بالنادي، مما ساهم في توفير كل عناصر الدعم لنحقق لقبين في موسم مثير».

وقال الوكيل: «وصلت المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي إلى مرحلة حرجة للغاية في اللحظات الأخيرة، بعد أن وصلت النتيجة إلى التعادل 86-86، وتعرّضنا لهذا الموقف كثيراً ضد «الفرسان» هذا الموسم خلال المواجهات المختلفة، ولكن ثلاثية مامادو ندياي جعلت اللقب ينتقل مجدداً إلى بيت العميد للمرة السابعة، والثالثة أثناء فترة تدريبي للفريق».

وأضاف: «شباب الأهلي يمتلك خبرات وقدرات عالية جداً، ومع ذلك حافظنا على تقدمنا من البداية حتى النهاية، والرميات الثلاثية ساهمت بشكل كبير في جعل الفارق يتسع لأكثر من 10 نقاط في الكثير من فترات المباراة، وأشكر اللاعبين على ما قدّموه من جهد رائع، والجهازين الفني المعاون والإداري على ما قدّموه من عطاء كبير ساهم في النهاية في تحقيق لقبين، والتأهل لنهائيات 4 بطولات محلية».