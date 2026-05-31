14 نادياً بين أفراح الصعود ومرارة الهبوط في موسم استثنائي لكرة الإمارات



معتصم عبدالله (أبوظبي)

أسدل موسم 2025-2026 الستار على واحد من أكثر المواسم إثارة في مسابقات كرة القدم الإماراتية، بعدما رسمت 14 نادياً ملامح «الشهد والدموع» بين أفراح الصعود ومرارة الهبوط، عبر مسابقات دوري أدنوك للمحترفين، ودوريي الدرجة الأولى والثانية، وصولاً إلى دوري الدرجة الثالثة، بمشاركة إجمالية قاربت 60 نادياً تحت مظلة اتحاد الكرة ورابطة المحترفين.

وخطف يونايتد الأضواء في الموسم المنقضي، بعدما دوّن اسمه في تاريخ الكرة الإماراتية كأول نادٍ خاص ينجح في بلوغ دوري أدنوك للمحترفين، محققاً إنجازاً استثنائياً بعد سبعة مواسم فقط من ظهوره الأول في مسابقات الاتحاد، ليتوج رحلة صعود متدرجة بدأت من دوري الدرجة الثانية وانتهت بين كبار الكرة الإماراتية.

وفي دوري أدنوك للمحترفين، تُوِّج العين بلقب الدوري، فيما انتهى مشوار دبا والبطائح بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعد منافسة استمرت حتى الجولة الأخيرة، واحتل دبا المركز الأخير برصيد 20 نقطة، فيما جاء البطائح في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

وفي دوري الدرجة الأولى، نجح حتا في انتزاع درع البطولة وبطاقة التأهل الأولى إلى دوري المحترفين بعدما أنهى الموسم في الصدارة برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام يونايتد الوصيف برصيد 58 نقطة، والذي كان قد حسم صعوده التاريخي قبل جولتين من النهاية.

ويستعد «الإعصار» للظهور السابع في دوري المحترفين والأول منذ هبوطه بنهاية موسم 2023-2024، بينما يخوض يونايتد مغامرته الأولى على الإطلاق في دوري الكبار، بعد رحلة تطور متسارعة جعلته أحد أبرز قصص النجاح في كرة القدم الإماراتية الحديثة.

وفي المقابل، ودّع مصفوت ومجد دوري الدرجة الأولى إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما أنهى الفريقان الموسم في المركزين الأخير وقبل الأخير برصيد 21 نقطة لكل منهما.

أما دوري الدرجة الثانية، فقد شهد تألق نادي 365 الذي حسم لقب الدوري مبكراً برصيد 62 نقطة، قبل أن يضيف إلى خزائنه لقب كأس الاتحاد بفوزه على حتا في النهائي، ليؤكد موسمه الاستثنائي بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

ورافق 365 إلى دوري الأولى فريق فورت فيرتوس صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بعدما تفوّق بفارق نقطة واحدة على فرسان هيسبانيا الثالث، فيما هبط مدينات والفتح إف سي إلى دوري الدرجة الثالثة.

وفي دوري الدرجة الثالثة، استمرت المنافسة حتى الجولة 34 والأخيرة، ليحسم مودرن سبورت اللقب، ويقود رباعي الصعود إلى دوري الدرجة الثانية برفقة رمال الصحراء، وفورت فيرتوس ونوفا ستار بعد موسم شهد منافسة قوية بين 17 فريقاً.

وبين أفراح الصعود وخيبات الهبوط، أكد موسم 2025-2026 اتساع قاعدة المنافسة في كرة القدم الإماراتية، مع تزايد عدد الأندية والمشاريع الرياضية الطموحة، وظهور نماذج جديدة نجحت في شقِّ طريقها نحو درجات أعلى، لتمنح الموسم عنواناً عريضاً: «الأحلام تتحقق لمن يواصل العمل حتى النهاية».

حصاد الموسم

دوري أدنوك للمحترفين

البطل: العين

عدد الفرق: 14

الهابطان إلى دوري الأولى: البطائح، دبا

دوري الدرجة الأولى

عدد الفرق: 15

البطل: حتا

الصاعدان إلى دوري المحترفين: حتا، يونايتد

الهابطان إلى دوري الدرجة الثانية: مصفوت، مجد

دوري الدرجة الثانية

عدد الفرق: 14

البطل: 365

الصاعدان إلى دوري الدرجة الأولى: 365، فورت فيرتوس

الهابطان إلى دوري الدرجة الثالثة: مدينات، الفتح إف سي

دوري الدرجة الثالثة

عدد الفرق: 17

البطل: مودرن سبورت

الصاعدون إلى دوري الدرجة الثانية: مودرن سبورت، رمال الصحراء، فورت فيرتوس، نوفا ستار

الهبوط: -