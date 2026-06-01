فريق العين «أ» يحصد لقب كأس الإمارات تحت 19 سنة



دبي (الاتحاد)

حصد فريق العين (أ) لقب بطولة كأس الإمارات تحت 19 سنة بعد فوزه على فريق شباب الأهلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد نادي بني ياس، شهد المباراة ومراسم التتويج فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، وقام بتكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري للعين بالميداليات وكأس البطولة.

بدأ فريق العين مشواره في بطولة كأس الإمارات تحت 19 سنة من دور المجموعات، حيثُ حقق الفوز على فريق الفجيرة (9-1) بينما خسر أمام فريق شباب الأهلي (3-4) وعاد وحقق الفوز على فريق الذيد (3-1) وعبر لدور الثمانية بفوزه على فريق الرمس (3-2) فيما تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فريق الوصل (2-1).