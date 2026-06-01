الظاهري يتصدّر الترتيب العام لبطولة «الفورمولا» الإقليمية



بروكسل (وام)

تصدَّر السائق الإماراتي راشد الظاهري، الترتيب العام لبطولة «الفورمولا» الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، عقب ختام الجولة الثالثة أمس على حلبة «سبا-فرانكورشان» البلجيكية، وشهدت الجولة، التي تم تنظيمها خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو بمشاركة 30 سائقاً من أكثر من 20 دولة، تحقيق الظاهري نتائج مميزة عزّزت صدارته للبطولة، بعدما صعد إلى منصة التتويج مرتين بحلوله ثانياً في السباق الأول وثالثاً في السباق الثاني.

وقدّم الظاهري أداءً قوياً في التجارب التأهيلية، مسجِّلاً أسرع زمن في مجموعته خلال الحصتين التأهيليتين، كما حقق أسرع لفة في السباق الثاني، رغم الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها المنافسات على الحلبة البلجيكية الشهيرة.

وحافظ الظاهري، في السباق الأول الذي تأخر انطلاقه بسبب الأمطار الغزيرة، على موقعه بين المتصدرين حتى خط النهاية، ليحل ثانياً بفارق 0.137 ثانية عن الفائز. كما واصل تألقه في السباق الثاني، وتمكّن من إنهائه في المركز الثالث بعد فترة طويلة من دخول سيارة الأمان حالت دون حدوث تغييرات في المراكز خلال اللفات الأخيرة.

وبهذه النتائج، غادر الظاهري بلجيكا متصدراً الترتيب العام للبطولة، قبل الجولة الرابعة المقررة منتصف يونيو الجاري على حلبة مونزا الإيطالية.

وقال راشد الظاهري، إن حلبة سبا تُعد من أكثر الحلبات صعوبة في العالم، مشيراً إلى أن الظروف الجوية المتغيرة رفعت من مستوى التحدي خلال الجولة، وأنه نجح في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعطيات المتاحة، مؤكداً أن تصدَّر البطولة يمثّل خطوة مهمة، فيما ينصبُّ التركيز حالياً على الجولة المقبلة.