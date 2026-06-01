ميلنر يضع نقطة آخر السطر بعد مسيرة 658 مباراة



لندن (أ ف ب)

قرر لاعب الوسط الدولي الإنجليزي السابق جيمس ميلنر إنهاء مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 40 عاماً، بعد مسيرة طويلة امتدت لـ24 موسماً في الدوري الممتاز وأحرز خلالها جميع الألقاب الممكنة مع مانشستر سيتي ثم ليفربول.

وبدأ ميلنر مسيرته مع نادي طفولته ليدز يونايتد، قبل أن يحرز ثلاثة ألقاب في الدوري، بواقع اثنين مع مانشستر سيتي وواحد مع ليفربول حيث توج أيضاً بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبألوان فريقه الأخير برايتون الذي دافع عن ألوانه منذ 2023، حطم ميلنر هذا الموسم الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في الدوري الممتاز، منهيا مسيرته بـ658 مباراة.

وقال في منشور على إنستجرام اليوم الاثنين «بعد 24 موسماً في الدوري الإنجليزي، أشعر أن الوقت قد حان لوضع حد لمسيرتي كلاعب»، مضيفاً «من ظهوري الأول بعمر السادسة عشرة مع ليدز، النادي الذي شجعته منذ الصغر، إلى تسجيل اسمي كأصغر هداف في تاريخ الدوري، لم أكن لأحلم أبدا بالرحلة التي خضتها».

وبات ميلنر عن 16 عاماً و356 يوماً أصغر هداف في تاريخ الدوري بتسجيله مع ليدز عام 2002، ومنذ ذلك الحين، كُسر هذا الرقم القياسي على يد جيمس فوجان وماكس دومان.

وخاض ميلنر محطات مع نيوكاسل وأستون فيلا قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي عام 2010، حيث أحرز لقبين في الدوري الممتاز إلى جانب ألقاب أخرى.

وانتقل إلى ليفربول عام 2015، حيث توج بلقب ثالث في الدوري الممتاز، وكان ضمن تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب التي أحرزت دوري أبطال أوروبا عام 2019.

وانضم ميلنر إلى برايتون في صفقة انتقال حر عام 2023، وتخطى في فبراير الرقم القياسي السابق لعدد المشاركات في الدوري الممتاز والمسجل باسم جاريث باري (653 مباراة).

وعلى الصعيد الدولي، خاض 61 مباراة بقميص المنتخب الإنجليزي، ليصل مجموع مشاركاته مع الأندية والمنتخب إلى 964 مباراة.

وكتب ميلنر «كنت محظوظا باختباري لحظات لا تُنسى، من الصراع من أجل البقاء إلى إحراز الألقاب، اللعب في أوروبا وتمثيل بلادي إنجلترا في كأس أوروبا مرتين وكأس العالم مرتين».

وتابع «لكن أكثر ما سأتذكره إلى الأبد هم الأشخاص والصداقات التي كونتها طوال مسيرتي في اللعبة».