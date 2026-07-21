«الإمارات لسباق الخيل» تعلن مشاركة 1099 خيلاً في 2025-2026

دبي (وام)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن عدد الخيول المسجّلة في موسم 2025-2026 بلغ 1099 خيلاً، بزيادة ملحوظة بنسبة 31% على موسم 2024-2025، والذي شهد تسجيل 836 خيلاً، بما يجسّد النجاح الكبير للفعاليات المختلفة، والإقبال الكبير على المشاركة فيها من داخل الدولة وخارجها.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن عدد خيول عمر السنتين المشاركة في الموسم ارتفع بنسبة 68% مقارنةً بالموسم السابق 2024-2025، إضافة إلى زيادة بإجمالي الجوائز المالية للسباقات بنسبة 2.69%.

ولفتت إلى مشاركة 167 مدرباً و117 فارساً خلال الموسم، مع ارتفاع عدد الملاك وأعضاء النقابات الفعّالين إلى 967، بنسبة 12.8% مقارنة بالموسم السابق.

وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في الهيئة، أن تضافر الجهود بين فرق العمل في الهيئة، واتباع أفضل الممارسات، والتعاون الكبير من المضامير المختلفة بالدولة، من الأسباب المهمة في تزايد مؤشرات النجاح لكافة الفعاليات التي تم تنظيمها خلال الموسم.

وأشار إلى حرص الهيئة على وضع كافة التدابير والترتيبات الكفيلة بنمو معدّل المشاركات في الموسم الجديد، وتسهيل الإجراءات، وتوفير أفضل الخدمات المواكبة لتطلعات وطموحات المُلاك والفرسان والمدربين، لتأكيد ريادة دولة الإمارات في رياضات الفروسية، ومنافساتها.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت في دعم إقامة السباقات التجريبية على المضامير المختلفة في الموسم، وإحصاء مشاركة 971 خيلاً في 26 سباقاً تجريبياً، والتفاعل الواسع من الملاك معها، والحرص على نجاحها، لاختبار جاهزية الخيول.