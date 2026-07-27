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الرياضة

الساحر تاديتش يعود إلى الدوري الهولندي

الساحر تاديتش يعود إلى الدوري الهولندي
27 يوليو 2026 20:34



نيميجين (أ ب)

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عاد النجم الصربي دوسان تاديتش، لاعب أياكس السابق، إلى الدوري الهولندي من بوابة فريق إن إيه سي نيمجين، والذي سيخوض أولى مبارياته بتصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.وقال نيمجين: إن تاديتش «37 عاماً»، والذي كان قائداً للمنتخب الصربي في كأس العالم 2022، وقع على عقد لمدة عامين، وحصل نيمجين على المركز الثالث في الدوري الهولندي الموسم الماضي، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة، وتمثل تلك المشاركة الأولى في البطولات الأوروبية للفريق منذ عام 2009، وسيواجه أولمبياكوس اليوناني في الدور الثالث من تصفيات دوري الأبطال، حيث تقام مباراة الذهاب في اليونان الأسبوع المقبل. وكان تاديتش من نجوم أياكس حينما وصل الفريق إلى قبل نهائي دوري الأبطال عام 2019، وأطاح بكل من يوفنتوس الإيطالي وحامل اللقب ريال مدريد خلال مشواره في ابطولة، وسجل هدفا وصنع هدفين في الفوز الكبير لأياكس على الريال في ملعبه بنتيجة 4/1 في دور الستة عشر. وبات نيميجن النادي الهولندي الرابع الذي يلعب له تاديتش بعدما سبق له ارتداء ألوان جرونينجن وتفينتي قبل أن يلعب لأربعة أعوام في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون، وبات الآن لاعبا حرا بعد رحيله عن الوحدة الإماراتي بعد موسم واحد فقط.

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دوشان تاديتش
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