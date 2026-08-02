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الرياضة

اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل لمراقبي المباريات المعتمدين

اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل لمراقبي المباريات المعتمدي
2 أغسطس 2026 23:00


دبي (الاتحاد)
نظم اتحاد الكرة ورشة عمل لمراقبي المباريات المعتمدين على مدى يومين، أمس واليوم، بفندق موفنبيك البستان في دبي، بمشاركة 120 مراقب مباريات معتمدًا، وذلك بهدف تطوير كفاءة الكوادر العاملة في إدارة وتنظيم مسابقات كرة القدم المحلية والارتقاء بها، بما يتماشى مع أفضل المعايير المعتمدة. وشهدت الورشة مشاركة 300 دارس مستجد يشاركون في دورة مراقبي المباريات التي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد على تعزيز التواصل بين مختلف المراقبين والمستجدين، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية، بما يسهم في توحيد المفاهيم وآليات العمل، وترسيخ أفضل الممارسات في أداء مهام مراقب المباراة. وتضمن برنامج ورشة العمل عددًا من المحاور، تشمل استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بلوائح المسابقات والإجراءات التنظيمية، ومناقشة أبرز الحالات العملية التي واجهت مراقبي المباريات خلال المواسم الماضية، إلى جانب استعراض آليات إعداد التقارير، وتوحيد الإجراءات المتبعة في مختلف مسابقات الاتحاد، بما يعزز جودة الأداء ويرفع مستوى الجاهزية في إدارة المباريات.

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