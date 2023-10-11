«أبوظبي للغة العربية» يُعلن 3 قوائم قصيرة من جائزة «كنز الجيل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم القصيرة في فروع «الفنون» و«الإصدارات الشعرية» و«المجاراة الشعرية» لجائزة كنز الجيل في دورتها الثانية، التي تحتفي بالإبداع والمبدعين وتُكرم الشعر النبطي دراسةً وفناً وشعراً. وضمت القائمة 15 عملاً من عدة دول شملت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والجزائر، والأردن، وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية، والكويت.وتضمنت القائمة القصيرة لفرع «الفنون» خمس لوحات فنية: «دنيا محلا وطرها» للفنّان تفردين عبدالله من المغرب، و«الأصيل» للفنّان خالد سباع من الجزائر، و«فيها زهت الأنوار» للفنّان منتصر فتحي من الأردن، و«كل يوم بي تكبر غلاتك وألقاك دوم بعيني تْزين» للفنّان محمد شلبي من الأردن، و«خيمة من حطبتين وقماش، ربت أجيال بالذهب تنقاس» للفنّان أنس سوالم من بريطانيا.

وتتنافس في القائمة القصيرة لفرع «الإصدارات الشعرية» خمسة أعمال: ديوان «وطني» للشاعر علي الخوار من دولة الإمارات، الصادر عن دار مداد للنشر والتوزيع عام 2022، وديوان «نبض»، للشاعر محمد المرزوقي من دولة الإمارات، الصادر عن دار كلمن للنشر عام 2023، وديوان «وهل تعلم»، للشاعر د.عبدالعزيز المسلم من دولة الإمارات، الصادر عن دار كلمن للنشر عام 2020، وديوان «سطوع القمرة»، للشاعرة سلامة الأحبابي المعروفة بـ«قمرة» من دولة الإمارات، الصادر عن دار دائرة الثقافة، حكومة الشارقة عام 2018، وديوان «عشق يتجدّد»، للدكتور عبدالله بلحيف النعيمي من دولة الإمارات، الصادر عن دار ملهمون عام 2022.

أما فرع «المجاراة الشعرية» فاشتملت قائمته القصيرة على قصيدة «دنيا محلا وطرها»، للشاعر عبيد الكعبي من دولة الإمارات، وقصيدة «فتنة عصرها»، للشاعر فهد الظفيري من الكويت، وقصيدة «جنّة»، للشاعرة ماجدة الجراح من الأردن، وقصيدة «قدوة الشعار»، للشاعر علي عسيري المشهور (علي السبعان) من المملكة العربية السعودية، وقصيدة «بوح الأبرار»، للشاعر عبدالله العنزي من المملكة العربية السعودية.

وتقرر حجب الجائزة في فرع الترجمة لهذا العام. يُذكر أن هذه الدورة من جائزة كنز الجيل شهدت تنوّعاً كبيراً وثراءً في المشاركات، حيث تلقت 264 ترشيحاً في فروعها الستة من 27 دولة، من بينها 17 دولة عربية، بنسبة نموّ قدرها 13% مقارنة بالدورة الأولى.