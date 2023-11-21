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بدور الساعي شخصية مهرجان «مسرح الطفل 17»

بدور الساعي شخصية مهرجان «مسرح الطفل 17»
22 نوفمبر 2023 00:45

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاحتفاء بالمبدعين، وتكريمهم والاعتزاز بهم، وكنهج أصيل بدأ به مهرجان الإمارات لمسرح الطفل منذ دورته الأولى في العام 2005، اختارت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان في دورته الـ 17، منح الفنانة الإماراتية بدور الساعي، لقب شخصية المهرجان، لعطائها الفني الكبير وأثرها الواضح في المسرح المحلي على وجه العموم، ومسرح الطفل على وجه الخصوص.
وللفنانة بدور محمد الساعي مسيرة متميزة خصوصاً بمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، منذ مشاركتها الأولى في عام 2009 بمسرحية «ياسمين والمارد الشرير»، ثم «أنا وسندريلا» في عام 2010، وكذلك «المهرجون في العام 2017، و«اللعبة» في 2018، و«بائعة الورد» في 2019 وغيرها من العروض المسرحية التي نالت عن معظمها جوائز التمثيل عن مشاركاتها في تلك العروض.
وسيتم تكريم الفنانة بدور الساعي، في حفل افتتاح المهرجان في الـ 17 من شهر ديسمبر القادم.

 

مسرح الطفل
سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
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