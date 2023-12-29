كتاب يضيء على مؤسس المسرح العراقي

فاطمة عطفة (أبوظبي)

كتاب توثيقي جديد بعنوان «حقي الشبلي: المدرسة العراقية الرائدة للمسرح» تأليف الإعلامي والكاتب ظافر جلود، والكتاب صادر عن الهيئة العربية للمسرح بالشارقة، وهو ضمن إصدارات الهيئة لمهرجان بغداد للمسرح العربي الذي سيقام خلال الفترة (10-18) يناير القادم بحضور عربي وعالمي. يرصد الكاتب فيه ملامح التجربة المسرحية المتميزة التي قام بها رائد المسرح العراقي حقي الشبلي.

يتناول الكتاب سيرة الفنان حقي الشلبي وتجربته الرائدة، حيث ولد في بغداد عام 1913، وقام بأول دور تمثيلي في عام 1926 في فرقة جورج أبيض المصرية. وهو مؤسس أول فرقة مسرحية عراقية في عام 1927 باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، وفي عام 1931 أسس فرقة تحمل اسمه، كما أسس قسم المسرح في معهد الفنون الجميلة، وقد كان معهداً خاصاً بالموسيقى منذ أن أسسه الموسيقار محيي الدين شريف. ثم صار الشبلي رئيساً لقسم المسرح ومدرساً فيه، وأصبح عميداً لمعهد الفنون الجميلة. وكان قد درس المسرح في باريس عام 1935، وتقاعد في عام 1976، وتوفي عام 1985.