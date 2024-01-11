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«ليالي أندلسية».. على مسرح قصر الإمارات

«ليالي أندلسية».. على مسرح قصر الإمارات
12 يناير 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» يوم 15 يناير الجاري، آخر فعاليات برنامجها الفني «ليالي أندلسية: الغيتار والألحان العربية» على مسرح قصر الإمارات، من خلال حفل بقيادة عازف الغيتار العالمي إنطونيو راي، وعازف العود المبدع صادق جعفر، برفقة كورال كبير من عازفي الغيتار والآلات الموسيقية الشرقية التقليدية، حيث يشكل الحفل أمسيةً فنيةً متفردة تتمازج فيها الألحان الإسبانية والعربية لتُجسّد مدى التأثير العربي في الثقافة الإسبانية إبان الحقبة الأندلسية، وتحتفي بالتراث الثقافي والفني المشترك بين العالم العربي وإسبانيا.
وقال معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»: «البرنامج الفني المصاحب للمبادرة يبرز تفرُّد وغنى الإرث الفني للأندلس، والارتقاء بمستويات التبادل والحوار بين الثقافات، ما يعزز فرص بناء جسور التواصل بين الشعوب».

مبادرة "الأندلس: تاريخ وحضارة"
مسرح قصر الإمارات
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