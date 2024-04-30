إقبال كبير على جناح إصدارات محمد بن راشد في «أبوظبي للكتاب»

دبي (الاتحاد)

شهد جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 29 أبريل إلى 5 مايو، إقبالاً كبيراً من زوار المعرض والكتاب والأدباء والمثقفين والإعلاميين الذين حرصوا على النهل من معين خلاصة تجربة قائد استثنائي وملهم. وشهد الجناح نقاشات ثرية وحوارات ثقافية بين المثقفين والأكاديميين والإعلاميين والزوار الذين أشادوا بما يحتويه الجناح من إصدارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تلهم كل من يقتنيها دروس الحكمة والتميز في مختلف مناحي الحياة.

وتهدف مشاركة الجناح في المعرض إلى استعراض إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مختلف حقول المعرفة والأدب والتي نجح عبرها سموه في تطويع الحرف العربي، لينطق ببعض من حكمته، وليفيض بأقوال باتت مصدر إلهام للجميع.

ومن أبرز مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي يتم عرضها في المعرض: «رؤيتي»، «قصتي»، «ومضات من فكر»، «تأملات في السعادة والإيجابية»، ديوان زايد، «ومضات من شعر»، «40 قصيدة من الصحراء»، «قصائدي في حب الخيل»، «ومضات من حكمة»، «أقول محمد بن راشد آل مكتوم»، «القائدان البطلان»، «عالمي الصغير»، و«من الصحراء إلى الفضاء».

«رؤيتي»

تزينت أرفف جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض، بكتاب «رؤيتي» الذي صدر عام 2006، ويعتبر مرجعاً للباحثين في فن الإدارة والتنمية والتطوير والتميز والقيادة، حيث يتسم الكتاب بكلماته السلسة المختارة بعناية حول قضايا معروفة بصعوبة استيعابها، وفي الكتاب فضاء واسع يكاد يشكّل كتاباً قائماً بذاته، يتطرق فيه سموه إلى فلسفته ورؤاه حول النجاح والحياة.

ويستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الكتاب جوانب من التجربة التنموية التي تقوم على تحقيق الامتياز والانتقال بالإمارات ودبي من دورهما كمركز اقتصادي إقليمي إلى القيام بدور حيوي كمركز اقتصادي عالمي، مع التركيز على قطاعات الخدمات المتميزة والسياحة واقتصاد الفكر والمعرفة والطاقة البشرية المبدعة، وتحقيق معدلات التنمية التي تطمح إليها الدولة.

«قصتي»

يقدم كتاب «قصتي» الذي صدر عام 2019، سيرة ذاتية، تتضمن 50 قصة في 50 عاماً، حيث يشكل رحلة ممتعة في عالم القراءة تتقاطع فيها فصول بناء الذات مع بناء الدولة منذ أن أسْندت إلى سموّه أول «وظيفة» في خدمة وطنه حين تولى قيادة الشرطة والأمن العام في دبي عام 1968 وحتى تولى سموه منصب نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي عام 2006. ويوثق كتاب «قصتي» فلسفة سموه في الحياة والقيادة والنجاح، وقصص نهضة دبي والإمارات، إلى جانب مجموعة من المواقف والحكايات التي تعكس فكر سموه وعظمة قادة الإمارات، وأهمية ما أسسه ورسخه المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في مسارات وركائز التنمية والازدهار والعمل في دولة الإمارات.

ومضات من فكر

يتحدث كتاب «ومضات من فكر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والصادر عام 2013، عن فنون القيادة والإدارة، ويعرج على التجارب الشخصية لسموه. ويضم الكتاب 36 ومضة سريعة ومكثَّفة، تحمل أفكاراً ورسائل عميقة من وحي تجربة سموه القيادية والسياسية والإنسانية، التي رسمت جميعها معالم دوره الريادي في بناء تجربة تنموية واقتصادية ناجحة. والكتاب موضوعاته متنوعة ومستلهمة من الجلسة الحوارية لسموه في القمة الحكومية التي عقدت في فبراير 2013، واستجاب خلالها لأسئلة كثيرة من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها وزوارها.

تأملات في السعادة

من الكتب التي حظيت بإقبال من زوار المعرض والكتاب والأدباء والمثقفين، كتاب «تأملات في السعادة والإيجابية»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي صدر عام 2017، ويُعد واحداً من الكتب التي باتت مصدراً للسعادة والإيجابية، نتيجة ما يتركه من تأثير إيجابي لدى القارئ، حيث يعد كتاباً محفزاً على الإبداع والابتكار ومبادئ العمل بروح الفريق. ويتناول سموه في هذا الكتاب مفهومي السعادة والإيجابية من زوايا جديدة عبر تأملات إدارية تؤثر في الإنجاز والإنتاج والإبداع. ويطرح الكتاب الذي وصفه سموه في مقدمته بأنه كتاب سريع في عباراته، بسيط في كلماته، عميق في معانيه، رؤية مختلفة للعمل الإداري والتنموي والحضاري، رؤية قائمة على التفاؤل والإيجابية والثقة بالنفس والقدرات والثقة بالإنسان العربي.

الإصدارات الشعرية

حظيت مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشعرية بإقبال لافت من جمهور معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث يعتبر سموه علماً من أعلام الشعر النبطي على مستوى دول الخليج، حيث تنبض دواوين سموه ببلاغة وبيان يفيض تجارب وخبرات وإبداعاً. ويُعدّ ديوان «زايد»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2018، من أثمن وأروع الدواوين، إذ يشتمل على 87 قصيدة خلّدتْ ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث توثق لإنجازاته وما سطره من أعمال رسّخت مَجد الإمارات، وأسّست لنهضتها. وقد برزت في الديوان إمكانات سموه المتفردة في الشعر، حيث يفتتح سموه الديوانَ ببيت من الشعر يُلخّص كل شيءٍ حين يقول: «لمْ يكُنْ زايدْ فينا واحداً.. بلْ هو الأُمّةُ حينَ النُّوَبِ».

ومضات من شعر

يتألف ديوان «ومضات من شعر» المجموعة الشعرية المختارة من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من 52 ومضة مقتطفة من أعمال شعرية كاملة لسموه، باللغتين العربية والإنجليزية. وتدور موضوعات الديوان الذي صدر عام 2014 حول الحياة ومواجهة تحدياتها واختباراتها الصعبة والحب والنصر والتغني بالإنجازات والتجارب الإنسانية، وتعتبر هذه المجموعة الشعرية نافذة يمكن للقارئ من خلالها إلقاء نظرة على الفلسفة والقيم والمبادئ التي تقف خلف شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

أربعون قصيدة من الصحراء

تزدان رفوف الجناح بديوان «أربعون قصيدة من الصحراء»، الصادر عام 2011، حيث يكتنز ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بروائع شعرية لسموه تمت طباعتها وتجميعها في ديوان متكامل، باللغتين العربية والإنجليزية. ويتزين الديوان بقصائد لسموه في حب الوطن والتعلق به وبأمجاده وتقدير رموزه، وتتسم أشعار الديوان بكونها لوحات ترفل بسمات الإبداع المرهف والحس الوطني الفريد، متميزاً بشاعرية عالية ولغة قوية جزلة.

قصائدي في حب الخيل

تزين الجناح بديوان «قصائدي في حب الخيل»، الذي جمع بين دفتيه القصائد التي نظمها سموه، وعبر خلالها عن مدى شغفه بالخيل، والقيم التي طالما ارتبطت بها من نُبل، ورمز للمنافسة من أجل الفوز، وتمسك بالصدارة.

ويسلّط الديوان الضوء على القيمة المعنوية للخيول التي طالما ارتبطت ببيئة ومجتمع شبه الجزيرة العربية، والسمات المميزة لأهل الصحراء من شهامة ومروءة وكرم وشجاعة وإقدام.

ومضات من حكمة

من الكتب التي لقيت تفاعلاً من رواد الجناح، كتاب «ومضات من حكمة.. أقوال وحكم مختارة لمحمد بن راشد آل مكتوم» والصادر عام 2015، حيث يقدم الكتاب جواهر من الحكم والمقولات التي نثرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أوقات وأماكن مختلفة. ويقدم «ومضات من حكمة» بأسلوب عذب سهل مُمتنع، جوانب في صميم الحياة، وروافد من معين الحكمة الإنسانية حول الحياة والإدارة والبناء والتنمية والأوطان.

القائدان البطلان

عام 2015، أصدر سموه كتاب «القائدان البطلان» الذي يتحدث عن كيفية تحقيق الأحلام.. وكيف استطاع بطلان هما المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، من تحويل حلم كان يراودهما وهما في اجتماع في خيمة في الصحراء لحقيقة واقعية ودولة جميلة تعيش بسلام وأمان.

أقوال محمد بن راشد آل مكتوم

يقدم كتاب «أقوال محمد بن راشد آل مكتوم» مجموعة من الاقتباسات الخالدة لسموه والتي تركز على الوطن والقيادة والحياة والإيجابية، وهي أقوال جسدت حنكة سموه الاستثنائية في القيادة والإدارة. ويعتبر الكتاب مصدراً مهماً للإيجابية والتفاؤل والثقة في القدرة على إحداث تغيير إيجابي في الحياة، حيث تسلط الدرر التي يضمها الكتاب الضوء على الجوانب المختلفة لأفكار سموه القيادية ورؤيته ومنظومة قيمه وفلسفته في القيادة والإدارة. وتجسد هذه الأقوال إيمان سموه الراسخ بأن التحديات تبني الفرص، كما تمثل رؤية سموه للحياة، باعتبارها رحلة مستمرة للتعلم.

عالمي الصغير

عام 2021، وضع سموه في متناول الأطفال عبر كتاب «عالمي الصغير»، بعض دروس الحياة التي تعلّمها سموه في أيام طفولته وشبابه، والأحداث التي كونت شخصيته، من خلال قصص المجموعة الخمس، في إطار حرص سموه على زيادة الوعي بين النشء والشباب، وإعداد جيل مثقف وقادر على تحمّل مسؤولية التطوير في المستقبل. وتضم المجموعة خمس قصص يتناول فيها سموه مواقف أثرت في طفولته الحافلة بالتحدي والإصرار، وأسهمت في رسم ملامح شخصيته وتكوين فكره ورؤيته، مستعيداً تجارب تملأ الذاكرة بالصور والانطباعات المحفزة على تعلم مهارات مهمة، والمشجعة على التحلي بروح المغامرة للاكتشاف والتعلم واكتساب المعارف.

من الصحراء إلى الفضاء

شهد كتاب «من الصحراء إلى الفضاء» إقبالاً من زوار المعرض، وقد تم الكشف عن إطلاق الكتاب من الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية عام 2023، في سابقة من نوعها على مستوى العالم. ويوثّق الكتاب من خلال خمس قصص محطات مهمة في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومظاهر النهضة الشاملة التي مضت فيها دولة الإمارات نحو العالمية ومنذ تأسيسها عام 1971.

4 جلسات نقاشية

ينظم جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 4 جلسات نقاشية لعدد من الكتاب والأدباء، لاستعراض رؤى وتجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأهمية إصدارات سموه وتأثيرها على العمل الحكومي والتنموي والثقافي والاجتماعي.