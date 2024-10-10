85 من أعلام الأدب والمتخصصين الإماراتيين والعرب في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «هكذا نبدأ»، 85 أديباً إماراتياً وعربياً من أعلام أدب الرواية والقصة والشعر والمسرح، ممن حصدوا جوائز عربية وعالمية رفيعة المستوى، متيحة للجمهور فرصة لقائهم والتعرف على رؤاهم وأفكارهم، إلى جانب الحصول على مجموعة واسعة من الأعمال الروائية والقصصية والشعرية الموقعة من كتّابها، والتي شكلت إضافة نوعية إلى النتاج الثقافي والأدبي العربي.

500 فعالية

يجمع المعرض كوكبة من الأدباء الإماراتيين والعرب في أكثر من 500 فعالية ثقافية، تتضمن جلسات وندوات وحوارات وورش عمل على مدار 12 يوماً في الفترة 6 إلى 17 نوفمبر المقبل، يشاركون فيها جمهور المعرض محطات من مسيراتهم ورحلاتهم في عالم الأدب، وكيف استطاعوا التغلب على التحديات التي واجهتهم، كما يناقشون أحدث التوجهات الأدبية والنقدية العربية والعالمية في مجالات السرد القصصي والشعري، وأبرز التيارات الأدبية المعاصرة، ويضيئون على أحدث أعمالهم وتجاربهم الإبداعية.

أدباء إماراتيون

تضم قائمة ضيوف المعرض 40 أديباً إماراتياً من الكتّاب المبدعين، أبرزهم د. سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ود. سعيد الظاهري، الذي شغل مناصب عديدة في حياته المهنية، منها مستشار وزير الخارجية في نظم المعلومات، ود. حمد بن محمد بن جمعة بن صراي، المؤرّخ والأستاذ الجامعي ومدير عمادة المكتبات بجامعة الإمارات سابقاً، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، عضو المجلس الاستشاري لكلية الآداب بجامعة الشارقة.

كما يستضيف المعرض الشاعر وكاتب القصة القصيرة والناقد علي العبدان، الفائز بالمركز الأول في المسابقة الأدبية على مستوى المناطق التعليمية في دولة الإمارات للعام الدراسي 1988، والكاتبة إيمان اليوسف، التي فازت روايتها «حارس الشمس» بالمركز الأول بجائزة الإمارات للرواية عام 2016 وتُرجمت إلى أكثر من 7 لغات، والشاعرة أمل السهلاوي، التي شاركت عبر قصائدها في العديد من الفعاليات الثقافية، والروائية سلمى الحفيتي، عضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مديرة مقهى الفجيرة الثقافي، إلى جانب عبدالله الحساوي، الكاتب والمدرب وصانع المحتوى المتخصص في الثقافة المالية.

إبراهيم الهاشمي

كتاب خليجيون

يلتقي جمهور المعرض بكوكبة تضم مجموعة من أعلام الأدب العربي في دول الخليج، حيث يستضيف من السعودية كلاً من: د. علي إبراهيم النملة، والناقد د. سعد البازعي، والروائي عثمان عابد، ومن الكويت الروائية ليلى العثمان، والكاتب سعد عابد البدر، والروائي والصحفي محمد الناصر، والشاعر د. مشعل الزعبي، في حين يرحب المهرجان بالكاتب ناصر الوبير من قطر، والكاتبة د. آسية البوعلي من سلطنة عُمان.

شخصيات أدبية عربية

ومن أبرز الشخصيات الأدبية العربية المشاركة في المعرض من مصر الروائيون أحمد مراد، وأمير عاطف، ويحيى صفوت، والشاعر هشام الجخ، والروائي وكاتب السيناريو عبد الرحيم كمال، ومن السودان الروائيان أمير تاج السر، وحمور زيادة، إلى جانب الكاتب والمترجم صالح أبو إصبع من الأردن، في حين يستضيف المعرض الروائي علي بدر، والكاتبة والإعلامية سارة الصراف من العراق، والكاتب د. رشيد الضعيف من لبنان، والكاتبة والشاعرة إباء الخطيب من سوريا، والكاتب والشاعر أحمد السلامي من اليمن.

ضيوف متخصصون

يرحب المهرجان بمجموعة من الضيوف المتخصصين، منهم الفنان المصري أحمد عز، والكاتب د. عبد العزيز محمد العواد المتخصص في مجال الابتكار من السعودية، والكاتب د. جاسم الحاجي المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي من البحرين، وكل من: د. عدي الطويسي المتخصص في مجال التعليم الإلكتروني، والكاتبة د. رنا الديجاني المتخصصة في مجال العلوم من الأردن، إلى جانب د. نيللي شمس، أخصائية تغذية علاجية، ود. أحمد السيد النجار، خبير اقتصادي، ود. كريم علي من مصر، ود. ملاذ يبرودي المتخصصة في مجال الصحة البدنية من سوريا، ود. فاطمة الكتاني، متخصصة الصحة النفسية.

أعلام المغرب العربي

من أعلام الأدب العربي في الجزائر، يستضيف المعرض الروائية د. فيروز رشام، والروائي أمين الزاوي. أما من تونس، فيشارك الشاعر والمترجم آدم فتحي، إلى جانب مجموعة من الأدباء من المملكة المغربية، ضيف شرف «معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43».

برنامج متكامل

يشارك في الدورة الـ43 من المعرض 2,522 ناشراً من 112 دولة، بواقع 835 دار نشر عربية، و264 دار نشر أجنبية، كما تشهد دورة العام الجاري من المعرض تنظيم 1,357 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 250 ضيفاً من 63 دولة، بالإضافة إلى 400 مؤلف يوقّعون كتبهم الجديدة، فضلاً عن تقديم 600 ورشة عمل، منها ورش متخصصة مفتوحة للتسجيل المسبق للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.