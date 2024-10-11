ماسك يعلن عن "روبوفان" و"سايبركاب": ثورة في مستقبل التنقل الذاتي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عن مركبتي "سايبركاب" و"روبوفان" في حدث كبير أقيم الخميس، مسلطًا الضوء على خططه لتطوير أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة، التي يمكن للركاب طلبها عبر تطبيق مخصص.





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خلال الحدث، استعرض ماسك نموذج سيارة أجرة ذاتية القيادة ببابين من نوع "جناح النورس"، دون عجلة قيادة أو دواسات، مشيرًا إلى أن إنتاج هذه المركبات سيبدأ في عام 2026 بسعر أقل من 30 ألف دولار. وأضاف ماسك أن هناك 50 سيارة ذاتية القيادة حاضرة في الحدث، بما في ذلك موديلات Y و"سايبركاب"، جميعها تعمل دون سائق.



ستعمل "سايبركاب" بتكلفة 20 سنتًا للميل الواحد، وستستخدم شواحن من نوعية جديدة لا تحتاج إلى كوابل. كما ستعتمد بالكامل على الكاميرات والذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى الأجهزة الأخرى التي تستخدمها بعض الشركات المنافسة في سوق سيارات الأجرة الذاتية.







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يذكر أن ماسك خطط منذ فترة طويلة لتشغيل أسطول من سيارات تسلا الذاتية القيادة، والتي يمكن للمستخدمين طلبها عبر تطبيق. كما يمكن لأصحاب سيارات تسلا الحالية عرض سياراتهم كسيارات أجرة ذاتية القيادة عبر نفس التطبيق لتحقيق دخل إضافي.







أُقيم الحدث في استوديوهات وارنر براذرز بالقرب من لوس أنجلوس، تحت عنوان "نحن، الروبوت" في إشارة إلى قصص الخيال العلمي الشهيرة "أنا، روبوت" للكاتب إسحاق أسيموف.